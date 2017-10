Asus' tilleggskort for SSD-frelste er i butikkene

Hvis du har en del M.2-SSD-er liggende og lurer på hva du skal gi deg selv til jul i år, er kanskje et tilleggskort noe for deg. Asus Hyper M.2 X16 Card har nemlig plass til fire PCIe-SSD-er i dette formatet, og koster en knapp femhundrelapp i butikkene.

Kortet kan plugges inn i et ledig PCIe-spor på hovedkortet, helst med 16 ledige PCIe-baner dersom du skal sikre best mulig fart for alle SSD-ene. Det støtter overføringshastigheter på opptil 4 x 32 Gbit/s eller totalt 128 Gbit/s.

Kortet er lagd for luftgjennomstrømming. Foto: Asus

Innen M.2-formfaktoren er det støtte for SSD-er opptil 11 centimeters lengde (22110).

Ettersom raske SSD-er i M.2-formen er kjent for å kunne bli nokså varme, er kjøling viktig. Da er det greit å vite at kortet har et «topplokk» som også fungerer som en slags varmespreder, mens en liten vifte sørger for god luftgjennomstrømming.

Ulempen er at slike vifter også har en tendens til å lage lyd, så dette er ikke noe for et stillegående oppsett.

Heldigvis er det også mulig å slå av spetakkelet dersom du klarer deg med den passive kjølingen.

RAID-støtte

Toppen av aluminium fungerer også som en varmespreder. Foto: Asus

Med tanke på at M.2-kortet takler mange SSD-er, er det jo bare rett og rimelig at det også støtter RAID.

Men kortet har ingen intern logikk rundt dette, så den funksjonaliteten må hovedkortet ta seg av for at det skal fungere.

Derfor lister også Asus kun opp sine egne kort med X299-brikkesettet som kompatible med Hyper M.2 X16 Card.

Men gjør du et kjapt søk på nettet finner du nok at det også har vært brukt med andre konfigurasjoner – om enn med varierende hell.

Bare ute etter noe å kjøle din SSD med?

(Kilde: TechPowerUp)