Endelig er Asus' lynraske spillskjerm klar for salg

På Computex-messen i fjor sommer viste Asus frem en skikkelig rå spillskjerm kalt ROG Swift PG258Q. Som blant andre TechRadar melder har Asus nå kunngjort at skjermen vil bli lansert en gang i løpet av neste måned.

Asus ROG PG258Q har en skjermstørrelse på 24,5 tommer og byr først og fremst på en ekstrem hastighet. Modellen har nemlig en oppdateringsfrekvens på solide 240 Hz, noe som gjør skjermen til blant de raskeste på markedet.

G-Sync og rask responstid

I tillegg til dette leverer skjermen Nvidias spillvennlige G-Sync-teknologi, som hindrer såkalt riving i bildene og sørger for en jevn og god spillopplevelse.

Asus Swift PG258Q. Foto: Asus

Skjermen har et TN-panel, som innebærer rask responstid på 1 millisekund, men samtidig er denne paneltypen kjent for å by på noe dårligere fargegjengivelse enn for eksempel IPS-paneler. Oppløsningen er vanlig, full HD, altså 1920 x 1080 piksler.

Av estetiske detaljer kommer modellen ellers med en ROG-lyslogo som projiseres på bordflaten fra undersiden av skjermen, som kan slås av dersom det ikke faller i smak. Rammen er også ganske smal, og fargealternativene er Armor Titanium og Plasma Copper.

Modellen skal altså lanseres neste måned, men norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.

Asus lanserte også en veldig liten mini-PC nylig: Den skal takle VR »