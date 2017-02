Asus slipper lett og enkel mus for kvikke spill

Mange faktorer spiller inn når man skal velge ny spillmus, og nå har Asus sluppet en ny modell som i alle fall skulle innfri et par viktige krav for mange. Den nye modellen inngår i selskapets Republic of Gaming-serie av spillutstyr og heter Strix Impact.

Strix Impact er en relativt nedstrippet og enkel spillmus uten altfor mange ekstravagante egenskaper, som jo kan være attraktivt i seg selv for mange. Musen er med sine 91 gram i det lettvektige sjiktet, og i tillegg kan den brukes av både venstre- og høyrehendte.

For MOBA-spillerne

Det enkle designet og den lave vekten gjør at Asus primært velger å markedsføre musen som spesielt velegnet til de populære og hektiske MOBA-spillene, som gjerne krever kvikke håndbevegelser. Kabelen skal også by på ekstra lav friksjon.

ROG Strix Impact. Foto: Asus

Strix Impact opererer med en optisk sensor som leverer en oppløsning på 5000 DPI, og musen skal ha en holdbar konstruksjon som takler opptil 50 millioner museklikk takket være såkalte Omron-brytere. Sporingsytelsen ligger på 130 tommer per sekund.

Modellen skal ellers være komfortabel å holde i uansett om man foretrekker fingertuppgrepet, klypegrepet eller håndflategrepet. De ytre dimensjonene ligger på 115 mm x 62 mm x 39 mm.

Musen er for øvrig den andre i Asus' nye Strix-serie. Den første modellen i serien, Evolve, ble kunngjort forrige måned. Denne er en noe mer påkostet mus med en oppløsning på 7200 DPI, åtte programmérbare knapper og et annerledes design.

