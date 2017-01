Asus' nye «mini-PC» blir den minste i sin klasse

Enten du helst bygger datamaskinen din selv eller ønsker deg en fiks ferdig bærbar eller stasjonær PC for spilling, er Asus' ROG-serie et populært valg. ROG står for Republic of Gamers og betyr som regel at vi snakker om noen av de råeste og heftigste spesifikasjonene – samt rød og sort utførelse.

Nå har det kommet et nytt medlem i ROG-familien: Asus ROG GR8 II.

Foto: Asus

Det er kanskje ikke så veldig merkelig at den nye PC-en i stor grad slekter på Asus ROG GR8, og ellers kan betraktes som en lillebror til ROG G20CB.

Ettersom den første ROG GR8 nå har blitt et par år gammel, og at nykommeren har et volum på fire liter – opp fra to og en halv liter på forgjengeren – er det ikke så merkelig at GR8 II har fått langt heftigere spesifikasjoner.

Her har Asus nå fått på plass en fullblods 7. generasjons Intel-prosessor, enten i form av en Core i7-7700 eller Core i5-7400. Flyt i bildene overlates til et GeForce GTX 1060 grafikkort – og da blir dette ifølge Asus selv verdens minste VR-kompatible stasjonære PC.

Foruten prosessor- og grafikkortkombinasjonen kommer datamaskinen utstyrt med opptil 32 GB DDR4-minne og 512 GB M.2 SSD.

Trådløse egenskaper i form av Intel 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi, samt Bluetooth 4.2 er også på plass. Datamaskinen er også utstyrt med Intel gigabit nettverksport for kablet nettverk, optisk lydutgang og USB 3.1 Gen 2 – både Type C og Type A.

Foto: Asus

Alt dette har altså Asus klemt inn i et fireliters kabinett med strategiske mål på 8,8 x 29,9 x 28,1 centimeter. Vekten er oppgitt til fire kilogram.

«VR-vennlig»

To HDMI 2.0-porter og en DisplayPort 1.4-utgang med G-Sync-støtte skal ifølge Asus sørge for at GR8 II har en «VR-vennlig» design. Om ikke annet betyr det i det minste at du både kan få koblet opp VR-utstyret og TV-en samtidig.

Med et volum på fire liter er det ikke all verden å gå på, men dedikerte kamre og kjølesystemer for prosessor og grafikk sørger forhåpentligvis for at viftesuset holdes på et anstendig nivå.

Asus ROG GR8 II er allerede ute i butikkene og kommer altså i litt forskjellige konfigurasjoner. Startprisen ligger på rett under ti tusen kroner.

Storebror ROG G20CB er dobbelt så stor:

Kraftig og kompakt, men garantiordningen, spesialløsninger og høy pris dreper gleden >>>

