Asus' lille Raspberry Pi-konkurrent takler 4K

Raspberry Pi har sikret seg en solid posisjon på knøtte-PC-markedet, men får nye utfordrere med stadig høyere hyppighet. Nå har den taiwanske PC-produsenten Asus lansert en ny Pi-konkurrent som byr på en del mer krutt, melder Engadget.

Det nye kortet har fått det talende navnet Tinker Board og har mer eller mindre den samme størrelsen som Pi, men skilter blant annet med prosessorkraft som takler 4K-oppløsning.

Kortet har en Rockchip RK3288-brikke som inneholder en firekjerners Cortex A17-prosessor på 1,8 GHz og en grafikkprosessor av typen Mali-T764. Det har også 2 GB minne, som er dobbelt så mye som hos konkurrenten.

Støtter mediesenterappen Kodi

Asus Tinker Board. Foto: Asus

Dette, i kombinasjon med at kortet også byr på en HDMI 2.0-port, innebærer altså at du kan bruke kortet til å kjøre 4K-oppløsning, om du for eksempel har tenkt å bygge din egen mediaboks til TV-en.

Av andre spesifikasjoner har Tinker Board 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Ethernet, fire USB 2.0-porter og 3,5 mm audiojack. Det har også, i likhet med Raspberry Pi, DSI-port for tilkobling av skjerm og mikroSD-port for lagring.

Når det gjelder operativsystem er kortet laget for å kjøre Linux-distribusjonen Debian, og produktet har også støtte for mediesenterapplikasjonen Kodi, som legger opp til at du kan bruke kortet nettopp til mediaboks.

Naturlig nok er Asus Tinker Board en del dyrere enn hovedkonkurrenten. Kortet er tilgjengelig i diverse nettbutikker nå til en pris på rundt 600 norske kroner.

Her er miniversjonen av Raspberry Pi 3 »