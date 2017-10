Asus bekrefter: Coffee Lake måtte ikke ha nytt brikkesett

Allerede før Intels 8. generasjon Core i-prosessorer ble sluppet var en ting klart: De nye Coffee Lake-prosessorene ville ikke være kompatible med hovedkort basert på det eksisterende Z270-brikkesettet, kun nye hovedkort med et oppdatert Z370-brikkesett.

Det til tross for at antall pinner under prosessoren er identisk på 7. generasjon Kaby Lake- og de nye 8. generasjon Coffee Lake-prosessorene, hvor begge benytter LGA 1151-sokkelen.

Ene og alene Intels beslutning

Fysisk er Intels nye Coffee Lake-prosessorer identiske med Kaby Lake-prosessorene. Foto: Intel Corporation

Denne uken har produktsjefen i Asus ROG, Andrew Wu, tatt bladet fra munnen. I et intervju med nettstedet bit-tech bekrefter han at Asus vel kunne ha gjort sine Z270-baserte hovedkort kompatible med Coffee Lake-prosessorene dersom Intel bare lot dem gjøre det.

– Det var Intels beslutning, svarer han på spørsmålet om hvorfor det ble som det ble.

Det ville riktignok kreve at en oppdatering av Intels «Management Engine» og av BIOS, forteller Wu, som tilbakeviser at det finnes fysiske hindringer som er i veien for Z270-kompatibilitet.

Forbedret strømstyring har liten betydning

Intel har tidigere forsvart beslutningen om å låse Coffee Lake-prosessorene til de nye Z370-brikkesettene ved å peke på at prosessorene kommer med flere kjerner og derfor krever mer strøm. Flere av prosessorpinnene som var inaktive på Kaby Lake-prosessorer skal også brukes for strømstyring på Coffee Lake-prosessorer.

Om Z370-brikkesettet og dets oppgraderte strømstyringskrets innrømmer Wu at det «utgjør en liten forskjell», men fastholder at dette er ubetydelig.

I det ligger nok at Asus og de fleste hovedkortprodusenter alle som en alt tilbyr hovedkort bygget for å takle mer strømkrevende prosessorer enn Intels spesifikasjoner har som minstekrav ettersom de gjerne støtter overklokking. To ekstra kjerner skulle i teorien altså ikke avskrive alle Z270-baserte hovedkort.

Wus uttalelser styrker mistanken om at at Intel låser sine nye Coffee Lake-prosessorer til nye brikkesett simpelthen for å øke fortjenesten. Det tipper vi i så fall Asus og de andre hovedkortprodusentene ikke har så mye imot heller, da flere Kaby Lake-eiere nå er i en situasjon hvor de må bla opp for sitt andre nye hovedkort på et år om de vil oppgradere fra fire til seks kjerner.

