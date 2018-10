Apples TV-innhold kan bli gratis for alle med et Apple-produkt

Apple nærmer seg lanseringen av sin strømmetjeneste som vi gå rett i strupen på Netflix. Nå skriver nettstedet CNBC at innholdet vil være tilgjengelig, helt gratis, for alle som eier en Apple-enhet.

Nettstedet nevner «enheter som iPhone, iPad og Apple TV», produkter som alle har tilgang til Apples «TV»-app, men ikke Macbooker.

Et samlepunkt for strømmetjenester

Apples TV-innhold skal være tilgjengelig via selskapets TV-app, som Apple ønsker skal være et samlepunkt for både sitt eget innhold og andres. I Norge er det i dag innhold fra HBO Nordic, TV 2 Sumo, Viaplay, Cmore, Viafree og Mubi som vises i appen, mens innhold fra giganten Netflix holdes utenfor.

Apples TV-satsning skal begynne «tidlig neste år», og The Verge skriver Apple-seriene vil komme i mars 2019.

Det har allerede blitt røpet en del detaljer om hva slags prosjekter Apple jobber med, og det har også blitt sagt at ingen av seriene vil få en høy aldersgrense. I USA omtaler de alt innholdet som «PG», som trolig vil gjøre at det havner rundt en 12-års aldersgrense her i Norge.

Her er noen av prosjektene Apple jobber med:

De har signert en flerårs-kontrakt med Oprah Winfrey (Apple)

Barneserie med skaperne av Sesame Street (NYT)

En «reboot» av sci-fi-serien Amazing Stories (WSJ)

En Hunger Games-aktig dystoptisk serie kalt See (Deadline)

En serie fra La La Land- og First Man-regissør Damien Chazelle (Variety)

En thriller-serie fra M. Night Shyamalan (Variety)

Et romdrama fra Battlestar Galactica-skaperen Ron Moore (Deadline)

En dramaserie med Reese Witherspoon og Jennifer Aniston (Hollywood Reporter)

En serie basert på Isac Asimovs legendariske Foundation-serie (Deadline)

Som The Verge skriver er det ikke sikkert at alt dette innholdet blir gratis, men i hvert fall deler av det. Det er ikke utenkelig å se for seg at Apple kommer til å lansere en abonnementsmodell som ligner mer på konkurrentenes månedlige betaling, men at de først fokuserer på å få faste seere.

Da Apple lanserte Spotify-konkurrenten Apple Music ga de brukerne hele tre måneders prøvetid for å lokke dem over fra konkurrerende strømmetjenester. I USA har taktikken tilsynelatende fungert, og Apple Music vokser dobbelt så raskt som Spotify på andre siden av dammen. Noen nettsider har også skrevet at Apple Music har gått forbi Spotify i antall betalende kunder i USA.

