Apples smarthøyttaler blir forsinket

Apple bestemte seg for å slå på stortrommen da de som ventet entret smarthøyttalermarkedet med kunngjøringen av HomePod i sommer. Høyttaleren blir etter alt å dømme heftige saker, men dessverre ser det nå ut til at vi må vente en stund lenger enn først antatt.

Som blant annet Engadget melder har Apple nemlig sendt ut en uttalelse hvor de opplyser om at HomePod blir forsinket. Ifølge uttalelsen trenger de simpelthen litt mer tid på seg for å få produktet klart for forbrukere.

Dette innebærer at høyttaleren ikke vil bli lansert i de første markedene, USA, Storbritannia og Australia, før tidlige neste år. Meningen var opprinnelig å lansere høyttaleren i disse markedene i desember.

Sterk konkurrent

Apple har ennå ikke sagt noe om hvordan dette vil påvirke lanseringen i andre land, men antakelig vil utsettelsen også påvirke slipptidspunktet der. Ved lanseringen ble det ikke angitt noe tidsvindu for de øvrige markedene, annet enn at den skal slippes en gang på nyåret.

Apple HomePod blir uansett en sterk konkurrent til de øvrige aktørene når den lanseres. Produsenten lover skikkelig fyldig og god lydkvalitet ved hjelp av syv diskanthøyttalere i bunn, plassert i sirkel, samt et basselement i toppen. Sistnevnte skal visst være designet av Apple selv, og sammen skal de to sørge for at lyden sendes ut i alle retninger, men også kan tilpasse seg rommet slik at den sendes mot deg.

Totalt seks mikrofoner tar i mot kommandoer, så du skal kunne ha både støy rundt deg og kunne stå langt unna og likevel kunne snakke til HomePod. Den kommer med ganske kraftig maskinvare i form av A8-brikken, og høyttaleren får direkte oppkobling til nettet og skyen, og ikke minst Apple Music-tjenesten.

De ytre dimensjonene er på 172 mm x 142 mm, og vekten er på 2,5 kilogram. I USA skal den koste 350 dollar, som tilsvarer cirka 2800 kroner, og om man legger på norsk moms havner man på rundt 3500 kroner. Norsk pris er imidlertid ikke kjent.

