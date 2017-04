Apples nye videoapp lar deg lage tekst til videoene med stemmen

I forbindelse med lanseringen av en ny iPad og den knallrøde, nye iPhone-telefonen for litt siden kunngjorde Apple også en ny videoapplikasjon, en nyhet som kanskje gikk litt under radaren. Nå er den ny appen lansert, som blant andre The Verge merket seg.

Den nye appen heter Clips og skal sette brukere i stand til å lage gøyale videoer med både tekst, effekter og grafikk på en enkel og kjapp måte.

Legg på tekst med stemmen

En de mer uvanlige funksjonene som Clips byr på er muligheten til å legge animert tekst på videoene ved å diktere teksten med stemmen. Man kan også velge å legge selve stemmen på videoen, eller eventuelt begge deler.

Tekst kan legges på ved å diktere teksten med stemmen. Foto: Apple

Utover dette kommer appen med diverse filtre, snakkebobler, former og selvfølgelig emojier, som kan legges på videoene.

Clips opererer ellers med et minimalistisk grensesnitt, og du kan både hente opp videoer du har lagret og ta opp nye videoer på en enkel måte fra inni selve appen. En stor, rød knapp holdes inne for å ta opp videoene.

En annen funksjon er at appen kan gjenkjenne hvem som befinner seg i videoene, for på denne måten å komme med forslag til hvem du bør dele videoen med. Deretter kan du bare trykke på navnet for å sende videoen til personen via meldingsappen Messages. Det er altså ikke snakk om en sosial delingsapp som Instagram eller Snapchat, men en app som lar deg skape videoer du kan dele via andre tjenester.

Clips er tilgjengelig å laste ned nå via App Store, og er helt gratis.

Apple skal kanskje nå bringe MagSafe-kontakten tilbake »