Apples nye Airpods støtter trådløs lading og har bedre batteri

Apple varsler i dag at de lanserer en ny og forbedret versjon av sine helt trådløse AirPods-plugger. De som hadde ventet på en stor oppgradering må imidlertid skru ned forventningene ganske betraktelig.

Den største nyheten ved nye AirPods er at de nå kan leveres med et ladeetui som støtter trådløs lading med Qi-standarden.

Det gjør også at prisen øker noe - fra 1790 kroner for AirPods med vanlig etui til 2290 kroner for AirPods med etui som støtter trådløs lading.

Det nye ladeetuiet vil også gjøres tilgjengelig for eksisterende AirPods-eiere til den nette sum av 890 kroner.

Minimalt med nyheter

Apples nye AirPods byr ikke på mye nytt utover muligheten for trådløs lading. Foto: Apple

Ellers er det lite nytt å melde. Apple peker i en pressemelding på at den nye H1-brikken gir en ekstra time samtaletid, raskere tilkobling og ikke minst støtte for «Hey Siri» direkte i ørepluggene.

Den eksisterende AirPods-varianten hadde på sin side en brikke kalt W1, som blant annet ga muligheten til å parre pluggene med iPhone bare ved å holde dem i nærheten av hverandre, litt som NFC-utstyrte hodetelefoner kan gjøre på Android. H1 skal altså være en oppgradering av denne.

Batteritiden til musikk er ellers fortsatt den samme - fem timer i pluggene alene, 24 timer om vi regner inn batteriet i etuiet. Til tross for at AirPods ble lansert for over to år siden er de fortsatt blant de aller beste på batteritid i helt trådløs-kategorien.

På forhånd var det blant annet spekulert i at nye AirPods kunne få aktiv støydemping. Det ble altså ikke tilfelle, i alle fall ikke i denne generasjonen.

Arrangement mandag

Apple prøver tilsynelatende å gjøre seg ferdige med maskinvareoppgraderingene i forkant av arrangementet de har invitert til på mandag. Mandag lanserte de nye iPader nærmest i det stille, og i går ble iMac oppgradert med nye prosessorvarianter.

På arrangementet mandag er det ventet at Apple vil lansere sin nye strømmetjeneste, og invitasjonen hadde slagordet «It's show time».

Nye AirPods er tilgjengelige på nett fra og med i dag, i butikker fra neste uke. Nytt av året er også at kunder kan få inngravert opptil 18 valgfrie tegn på etuiet uten ekstra kostnad.