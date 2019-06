Apples kraftigste Mac noensinne koster minst 60 000 kroner

Apple går virkelig tilbake til røttene når de lanserer en ny Mac Pro inspirert av deres tårn-modell fra tidlig 2000-tallet.

Den nye Mac Pro har en langt mer tradisjonell utforming enn den svært kompakte Pro-en med «søppelbøtte»-design som vi fikk for fem år siden. (Og som ikke er oppdatert siden!) Men den er også mindre enn tidligere tårn-modeller fra Apple.

Oppgraderingsvennlig

Den nye utformingen skal møte dagens krav til stadig oppgradering av maskinvaren, sier Apple. Det nye kabinettet er bygget i rustfritt stål og skal være svært solid. Selve strukturen og utskjæringene i kabinettet skal dessuten være med på å forbedre luftstrømmen.

Tør vi legge en femtilapp på at det nye designet blir kjent som «rivjernet»?

Mac Pro returnerer til tårn-formfaktoren men blir heldigvis ikke størst i klassen.

Mac Pro skal være veldig lett å installere nye komponenter i. Dette skal kunne gjøres fra begge sider ved å ta av kabinettdørene.

Inntil 28-kjernet prosessor og doble grafikkort

Det er plass til flere kraftige grafikkort i nye Mac Pro.

Dette blir uten tvil Apples kraftigste Mac. Apple omtaler den som «et 8K- powerhouse».

En massiv strømforsyning på 1400 watt står klar til å drive alle de heftige komponentene du kan utstyre den med.

Med kraftige og strømkrevende komponenter, være seg en Intel Xeon-prosessor med inntil 28 kjerner eller heftige grafikkort som AMDs Radeon Pro Vega II-kort satt opp i tandem, får de tre store viftene dessuten nok å gjøre. Apple lover imidlertid svært lite støy og at viftene kan flytte inntil 300 kubikk i minuttet.

De tre viftene kan flytte mye luft, ifølge Apple uten å støye.

Du har neppe behov for det selv, men det er jo unektelig litt kult at Mac Pro støtter inntil 1,5 terabyte med systemmine. Normalt har vanlige datamaskiner 16 eller kanskje 32 gigabyte minne.

«Hovedkortet» har for øvrig støtte for inntil åtte PCI-ekspansjonsspor hvor du kan installere en haug av utvidelser. Et av dem inneholder et eget Apple-kort med to Thunderbolt 3- og to USB-porter, samt to 10 gigabit nettverksporter.

Slik ser Apple Pro ut på innsiden.

Starter på 60 000 kroner

Vi som kjenner til Apples tidligere tårnkabinetter vet at disse var svært tunge. Dette gjelder også den nye maskinen i stål, fylt med kraftige komponenter. Apple løser eventuelle utfordringer med transport ved å gi deg mulighet til å sette hjul på den og utstyre kabinettet med håndtak.

Prisene starter på 5999 dollar for nye Mac Pro, som blir tilgjengelig fra i høst.

Vanvittig ny Apple-skjerm

Mac Pro er en av to nåværende Macer som ikke har en integrert skjerm. Det vet Apple å utnytte, som nå lanserte en ny skjerm til å gå hånd i hånd med nykommeren.

Den nye Apple-skjermen kalles Pro Display XDR og er uten tvil et frieri til proffene, være seg om de jobber med video, bilder eller andre fargekritiske oppgaver.

32-tommers LCD, 6016 x 3284 piklser, 6K Retina display.

Spesifikasjonslisten dens er nemlig nokså spinnvill og vi kan vel allerede kalle den en «referanseskjerm». Den er som seg hør og bør ferdig kalibrert rett fra fabrikken.

Skjermen måler 32 tommer, har et 16:10-forhold og en oppløsning på vanvittige 6016 x 3384 piksler. Apple kaller den selvsagt «6K Retina» og panelet har 10-bit-støtte samt P3-fargerom. Eller bare «stort fargerom», som Apple liker å skrive.

Den høye oppløsningen vil gjøre det enklere å holde oversikt for alle som jobber med behandling av 4K-video ettersom det samtidig blir plass til tidslinjer, flere videospor og mer på skjermen. 6K-skjermen har hele 40 prosent mer plass enn Apples nåværende største skjerm, iMac med 5K-oppløsning.

Apple omfavner også HDR. De lover at skjermen skal kunne opprettholde 1000 nits «uendelig lenge» takket være en massiv (og passiv) varmespreder skjult bak panelet. Inntil 1600 nits skal ellers kunne vises i kortere tidsrom. Til sammenligning har «vanlige» PC-skjermer normalt 300 til 400 nits lysstyrke.

Baksiden fungerer som kjøling for skjermen, noe som skal gjøre at de kan ha høyere lysstyrke enn konkurrenene. 1000 nits konstant lysstyrke, og 1600 nits «peak».

Skjermen kan snus rundt på hvis du vil ha den i portrettmodus (og kjøper foten av Apple).

Alle som har jobbet på en Apple-skjerm vet dessuten at noe av den gode opplevelsen kommer fra det klasseledende antirefleksjonsbelegget som fjerner uønsket lys fra skjermene deres. Dette kan du fortsatt få.

Apple forteller at nye Mac Pro kan drive inntil seks av de nye proffskjermene samtidig. Det blir mange piksler på en gang. Faktisk 120 millioner av dem!

Får rå pris

Foten kan justeres herfra til månen, men 999 dollar er dristig, selv til å være Apple.

Apple Pro Display XDR starter på 4999 dollar, men for en matt versjon med det spesielle Nano-belegget for mindre refleksjoner må du ut med enda 1000 dollar.

Skjermen ser dessuten ut til å komme uten en fot eller veggfeste!

Den kan henges på veggen med et VESA-feste. Dette selger Apple rimelig for 200 dollar, mens de skal ha 999 dollar (!) for foten som lar deg sette skjermen på pulten, justere vinkel og vri den over i portrettmodus.

Altså nærmere 10 000 kroner for en metallfot. Det er mye penger, men det ser ut til at den er laget av aluminium. Eller i alle fall sølvfarget stål.