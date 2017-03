Apple vil lage en skjerm du kan rulle sammen og putte i lommen

Vi har allerede sett mange ulike eksempler og prototyper på både bøyelige og «sammenrullbare» skjermer, og nå ser det ut til at Apple vurderer fullverdige forbrukerprodukter med denne egenskapen. Det kommer frem av et patent som Apple Insider har gravd opp.

Patentet beskriver en elektronisk enhet med en fleksibel skjerm som kan «rulles» ut mellom to sylinderformede enheter, omtrent på samme måte som en skriftrull eller bokrull.

Stor skjerm i ultrakompakt format

Patentteksten benytter den generelle betegnelsen «electronic devices» og spesifiserer ikke hva slags type enhet det dreier seg om, men teksten nevner både telefoner, nettbrett, bærbar PC og medieavspiller som mulige bruksområder for konseptet.

Illustrasjonsbilde fra patentdokumentet. Foto: USPTO

I sammenrullet tilstand vil enheten etter illustrasjonene å dømme være svært kompakt, og ifølge Apple er meningen nettopp å gi brukerne en stor skjerm å boltre seg på i en liten og kompakt formfaktor.

Bruker magnetisk løsning

Selve maskinvaren vil altså være plassert i de to delene som skjermen rulles rundt, og kan ifølge patentteksten inneholde for eksempel mikrofoner, kameraer, høyttalere og andre elektroniske komponenter. De to delene vil kunne holdes sammen med en magnetisk løsning når enheten er sammenrullet.

Som alltid med patenter er det høyst uvisst om eller når Apple faktisk skal realisere konseptet i form av en forbrukerlansering, men med tanke på at den fleksible skjermteknologien allerede har kommet langt er det ikke et helt urealistisk scenario. Eksempelvis har LG allerede vist frem en sammenrullbar OLED-TV.

