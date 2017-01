Apple vil hjelpe deg å finne bortkomne AirPods-øreplugger

Trådløse øreplugger har den fordelen at man slipper å knote med ledninger, men ulempen er at de også kan være enklere å miste. Dette har Apple tilsynelatende hatt i tankene, for som blant andre Gizmodo melder har det kommet en ny funksjon som skal hjelpe deg å finne ørepluggene.

Funksjonen ble oppdaget i en tidlig utgave av iOS 10.3 som nylig ble tilgjengelig for utviklere, og er dermed på vei for forbrukere.

Bygges inn i Find My iPhone

Ikke helt uventet er den nye funksjonen bygget inn i den eksisterende «Find My iPhone»-applikasjonen, og er altså ment å bistå i å lokalisere Airpods-øreplugger som har kommet bort, riktignok på en litt mer begrenset måte en med Find My iPhone-funksjonen.

Foto: Apple

Apples trådløse øreplugger har som kjent ikke GPS-funksjonalitet, så i stedet bruker den nye hjelpefunksjonen ørepluggenes Bluetooth-utrustning, som altså betyr at pluggene i utgangspunktet må være innen Bluetooth-rekkevidde for at funksjonen kan nyttiggjøres.

Finner siste kjente posisjon

Man kan imidlertid bruke funksjonen til å finne frem til den posisjonen pluggene hadde sist de var koblet til en av Apple-enhetene dine med iCloud-tilgang, slik at man har en sjanse til å finne dem selv om man befinner seg utenfor Bluetooth-rekkevidde, som tross alt bare er 5-10 meter.

Den generelle posisjonen til pluggene vil da vises på kartet i Find My iPhone-appen, men man får altså ikke en detaljert posisjon. For øvrig kan den nye funksjonen også brukes til å sende ut en lyd fra hver enkelt øreplugg slik at de er enklere å finner dersom du har rotet dem bort hjemme.

Apple er nå på krigsstien mot Qualcomm »