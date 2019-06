Apple tilbakekaller MacBook Pro-maskiner

Apple har oppdaget at batterier i enkelte av deres MacBook Pro-maskiner er utsatt for overoppheting og kan «utgjøre en fare» for eieren. Altså kan de begynne å brenne. Selskapet har nå satt i gang et stort tilbakekallingsprogram for alle berørte maskiner.

Om du har kjøpt en MacBook Pro på 15 tommer, hovedsaklig i tidsrommet september 2015 til februar 2017, kan du ha en Mac med et brannfarlig batteri.

Modellen det dreier seg om er modellen som kalles «Retina, 15 tommer, midten av 2015», og er altså den modellen Apple produserte før de lanserte den tynnere varianten som kun har USB-C-porter.

Sjekk om du må bytte batteriet

Du bør uansett ta turen innom Apples nettsted og skrive inn serienummeret på Macen din for å fa vite om du kvalifiserer for et gratis batteribytte.

Det er nemlig ikke alle MacBook Pro-maskiner fra perioden som er berørte, og noen kan også være solgt tidligere eller senere enn beskrevet.

På Apples hjemmesider kan du sjekke om du har en Mac med et farlig batteri.

Slik finner du serienummeret

Her finner du serienummeret.

Det er enkelt å finne serienummeret, og du trenger ikke snu Macen din på hodet. Bare gå til «Om denne maskinen» fra Apple-menyen () i det øvre, venstre hjørnet av skjermen.

Fra vinduet som dukker opp kan du så dobbeltklikke på serienummeret, høyreklikke og velge kopier. Deretter det er bare å lime det inn i tekstfeltet hos Apple.

Apple ber om at du slutter å bruke maskinen din umiddelbart dersom den er berørt av batteriskifteprogrammet.

Det er verdt å merke seg at tilbakekallingen ikke er et krav, men et tilbud som du anbefales å benytte deg av.

Apple skriver at selve reparasjonen, hvor batteriet ditt altså vil bli skiftet ut, kan ta mellom to og tre uker. Du bes også om å ta sikkerhetskopi av all dataen din før maskinen sendes inn.

(Kilde: Apple)