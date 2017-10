Trodde du 3000 kroner var dyrt for ny iPhone X-skjerm?

Kanskje har du allerede spart opp til og akseptert at du må ut med minst 11 000 kroner før du kan kjøpe deg en ny iPhone X. Men har du også tatt i betraktning at det vil koste deg svært dyrt dersom gliset må på reparasjon?

Knust skjerm? 3000 kroner, takk

Dette er prisene Apple tar dersom du må bytte skjerm eller reparere en iPhone hos dem.

Denne helgen avduket Apple at du må ut med hele 3000 kroner dersom du knuser skjermen på en iPhone X.

Dette er likevel som ingenting å regne dersom en annen del av telefonen din skades, for da må du ut med 5691 kroner hvis du leverer den inn til reparasjon hos Apple. Det tilsvarer prisen av en helt ny toppmodell for bare tre-fire år siden, altså.

Det koster deg 3000 kroner å erstatte iPhone X-skjermen om den går i knas. Foto: Apple

Nye iPhone 8 og iPhone 8 Plus er på sin side litt rimeligere å reparere da det koster deg henholdsvis 1650 og 1830 kroner dersom skjermen deres går i bakken. Ekstra kostnader kan påløpe dersom andre deler av telefonen har blitt skadet.

En av årsakene til at det koster mer å erstatte iPhone X-skjermen – med OLED-teknologi – enn iPhone 8-skjermen, som bruker LCD-teknologi, kan ha å gjøre med at produsenten Samsung har monopol på førstnevnte. Apple må antakelig ut med omtrent 1000 kroner per skjerm de kjøper fra Samsung, som på sin side viser til at produksjonen skal være utfordrende, både med tanke på størrelse og den spesielle utformingen Apple har bestilt.

Galaxy-skjermer er enda dyrere å erstatte

Apple er viden kjent for å ta seg godt betalt for det meste, inkludert reparasjon, men hva med hovedrivalen Samsung? Vel, du slipper ikke nødvendigvis så mye billigere unna om du har en ny Galaxy må du tro.

Det koster deg 845 kroner mer å erstatte skjermen på en Galaxy S8 enn en iPhone X.

Vi tok en stikkprøvetest og ringte Conmodo, som er verkstedet Samsungs service-nettsted peker oss til i Oslo-området. Og, litt overrasket ble vi nok av samtalen. Her kom det nemlig frem at det koster deg hele 3845 kroner å bytte skjerm på iPhone X-konkurrenten Samsung Galaxy S8. Det er altså 845 kroner mer enn Apple selv tar for å erstatte iPhone X-skjermen. Å bytte skjermen på en Galaxy S8+ koster deg 4005 kroner. Blant annet den avrundede Edge-funksjonalitet til skjermen trekkes frem som et særlig kostnadsdrivende aspekt.

Galaxy Note 8-skjermen koster på sin side 4100 kroner å bytte gjennom Conmodo.

PS: Vi får opplyst fra Conmodo at Samsung nå er i ferd med å revidere prisene for sine Galaxy S8/S8+- og Note 8-skjermer, og at en eventuell ny og lavere pris kan tre i kraft allerede fra og med torsdag 2. november.

I tillegg til Samsung-telefoner er Conmodo autorisert reparatør av iPhone, og mens pris for skjermbytte på en iPhone X ikke er klar, tar verkstedet 2210 kroner for å bytte en iPhone 7/8-skjerm, eller 2345 kroner dersom du har Plus-variantene.

Det er dyrere enn prisene Apple selv tar for samme jobb og viser at du uansett bør plukke opp telefonen og ringe rundt til forskjellige reparatører om du ikke får kostnaden dekket på garanti eller forsikring.

I sommer sammenlignet vi prisene på skjermbytte på iPhone:

Da skilte det hele 1000 kroner på ny iPhone 7-skjerm »