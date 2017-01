Apple «straffer» britene med prishopp etter Brexit

Apple-kunder i Storbritannia står foran et aldri så lite prishopp på appene i App Store. I et brev til utviklere varsler nemlig Apple at de kommer til å sette opp prisene med nærmere 25 prosent, rapportert av blant andre The Guardian og The Verge.

Brexit

Det skjer som følge av at det britiske pundet har svekket seg med 18,5 prosent mot dollaren siden britene stemte for å forlate EU, populært kalt «Brexit».

«Når valutakurser eller beskatning endrer seg, må vi noen ganger oppdatere prisene i App Store» heter det i brevet fra Apple, som sier at de nye prisene vil rulles ut i løpet av de neste sju dagene.

Apper i britenes app-butikk vil fremover få samme pris i pund som amerikanerne betaler i dollar. En app som tidligere kostet 0,99 dollar i USA og 0,79 pund i Storbritannia, vil fremover koste 0,99 begge steder. £1,49 har blitt til £1,99, og £7,99 til £9,99.

Det er ikke første gang Apple øker prisen for britene. Da de lanserte nye Macer i oktober, økte de samtidig prisene i Storbritannia med 20 prosent. Da gikk blant annet prisen på Mac Pro opp med 500 pund over natten, altså rundt 5000 kroner.

Også Tyrkia og India får økt prisene i App Store i denne omgang. I India er momsreglene endret, mens de tyrkiske prisene økes på grunn av svakere valutakurs.

Ikke alene

Apple satte opp de norske prisene på samme vis allerede 1. januar 2015. Da hoppet prisen på alle selskapets produkter opp med mellom cirka 10 og 15 prosent.

Apple er heller ikke alene om å øke prisene som følge av valutakursene. Tesla annonserte for eksempel like før nyttår at de kom til å sette opp de britiske prisene med fem prosent 1. januar, nettopp på grunn av den svake pundkursen. Microsoft og Dell har også signalisert at prisøkninger er på vei.