Apple Store er nede - nye produkter kommer trolig 13:30

Apple meldte i går kveld om at nettbutikken deres kom til å gå ned i morgentimene i dag for vedlikehold. Som sagt, så gjort, og om du klikker "Kjøp" på et produkt i butikken nå kommer du til en side som forteller at butikken er nede og at «We've got something special in store for you.»

Ny 10,5-tommers modell?

Ryktemølla har i det siste spunnet heftig rundt mulighetene for at Apple kommer til å lansere nye produkter så tidlig som denne uken, og spesielt skal det være muligheten for nye iPad-er som anses som sannsynlig.

Analytikere har blant annet spådd at Apple kommer til å lansere en ny og rammeløs iPad Pro på 10,5 tommer, i tillegg til å oppdatere de to eksisterende 9,7- og 12,5-tommers-modellene.

Det er imidlertid høyst usikkert om den nye modellen vil introduseres i nærmeste fremtid, og enkelte peker også på Apples utviklerkonferanse WWDC i juni som et mulig lanseringsvindu.

13.30 norsk tid

Macrumors påpeker også at tidspunktet oppdateringen skal være over er satt til 8.30 AM eastern time, som er samme tidspunkt som Apple vanligvis sender ut pressemeldingene sine.

Det er selvfølgelig mulig at Apples oppdatering kun er vedlikehold, men vi følger selvfølgelig spent med klokken 13.30 norsk tid, som er tidspunktet butikken skal være oppe igjen.