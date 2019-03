Apple Store er nede – dette tror vi lanseres

I skrivende stund er Apples nettbutikk nede i hele verden, inkludert Norge. Selskapet skriver at de «gjør oppdateringer», men alle som har fulgt Apple de siste 10 årene vet at selskapet ofte tar ned butikken på denne måten rett for de lanserer nye produkter.

Det virker imidlertid som informasjonssidene for både iPhone 7, iPhone 8, iPad 10,5 og den vanlige Apple TV er helt nede, mens informasjonssidene for øvrige produkter fungerer. Kan Apple være på vei til å kutte ut disse produktene fra tidligere generasjoner?

Når Apple tar ned sjappa uten at det er i forbindelse med et arrangement betyr det ellers ofte at de gjør mindre oppgraderinger av eksisterende produkter, eller skal legge ut tidligere annonserte produkter for salg. I dette tilfelle heller mye mot at sistnevnte er i ferd med å skje.

Er AirPower endelig på vei?

AirPower, den trådløse ladeputen som skal la deg lade flere ting samtidig, ble for første gang vist frem sommeren 2017, men har siden den tid latt vente på seg – selv om den ble lovet i salg i 2018.

Det er åpenbart at selskapet har hatt utfordringer med å få produktet til å fungere slik de ønsker – og det har til og med florert rykter om at hele prosjektet var lagt på hyllen en stund. Det er altså grunn til å mistenke at dette er et type produkt Apple ønsker å «snike» ut på nettbutikken uten mye ståhei, ettersom det allerede er vist frem og lovet ved flere anledninger.

Lad flere ting samtidig

Apple AirPower skal bli en trådløs ladepute som lar deg lade mobil, smartklokke og øreplugger samtidig på en og samme enhet. Og det skal være fritt frem hvor du legger de ulike produktene på puten.

AirPower kan lade flere produkter trådløst, på en gang.

Som oftest må produkter som skal lades trådløst ligge ganske rett på ladeplaten for at enheten skal ta lading. Ved å gi deg større frihet til å velge hvor du legger produktene på platen, har dette tilsynelatende skapt mye trøbbel for produsenten.

Bloomberg er blant aktørene som spekulerer i om ladematten er et spesielt komplisert produkt fordi den behøver en rekke sensorer til å merke om produkter legges til lading. Den skal også benytte en egen ladeteknologi som må integreres med Qi-standarden.

Nye AirPods eller oppgraderte Macer?

Det ryktes også at en oppfølger til populære AirPods, som er vanntette, kan måle aktivitet og lade trådløst, er på vei. Videre er det selvsagt også en mulighet for at Apple simpelthen oppgraderer MacBook-serien sin med litt raskere prosessorer eller lignende.

PS: Vi vet allerede at Apple planlegger en stor lansering om noen dager, 25. mars, med tittelen «It's show time». Her skal de etter alt å dømme lansere sin lenge ryktede strømmetjeneste.

Apple har tatt patent på brettbar iPhone:

Men blir det noe av? »