Apple slipper angivelig tre iPhone-modeller i år

Som seg hør og bør er ryktebørsen i full sving når det gjelder Apples fremtidige iPhone-planer, og nå bringer nettstedet Bloomberg atter nye godbiter som forventningsfulle fans kan gomle på i påvente av Apples offisielle kunngjøringer.

Den store nyheten er at Apple skal lansere tre nye iPhone-modeller i høst, ifølge kilder som nettstedet har vært i kontakt med. Som vanlig sier de ikke nøyaktig hva slags kilder det er, bare at de har «kjennskap til saken».

Lanseringen skal markere iPhone-telefonens 10-årsjubileum.

Oppgraderinger og ny «premium»-modell

De tre modellene skal omfatte oppgraderte utgaver av de eksisterende iPhone 7- og iPhone 7 Plus-modellene, men det er nok den helt nye modellen som er den mest interessante.

Apple har mange prototyper i ilden, og det er ikke godt å si hvordan den neste telefonen blir seende ut. Dette illustrasjonsbildet er et konseptbilde av en annen mobilmodell. Foto: YouTube

Denne skal ifølge Bloombergs kilder få en helt ny type skjerm, komme med kurvet glass og delvis være laget av rustfritt stål. Skjermen skal dekke så å si hele fronten, og hjemknappen vil bli integrert i skjermen via en kombinasjon av programvare og maskinvare, omtrent som på Galaxy S8.

Skjermen på denne nye «premium»-modellen skal visstnok være litt større enn på iPhone 7 Plus, men samtidig skal de ytre dimensjonene være på nivå med den vanlige iPhone 7-modellen takket være den heldekkende skjermen.

Flere prototyper

Apple skal imidlertid operere med flere ulike prototyper, hvorav én har svakt kurvet glass på både fronten og baksiden med stålramme, mens en annen har en mer dramatisk avrunding som ligner på det man finner på den første iPhone-modellen fra 2007.

Det har tidligere gått rykter om at Apple har store planer på kamerafronten når det gjelder kommende iPhone-modeller, og Bloombergs kilder hadde noen nye opplysninger også på dette området. Apple skal visstnok teste en dobbeltkameraløsning på telefonens baksiden hvor de to kameraene er plassert vertikalt i stedet for horisontalt.

I tillegg skal Apple være i ferd med å teste dobbeltkamera for mobilens front, så det kan være dette også dukker opp på den nye iPhone-modellen. Ingenting er altså bekreftet av Apple, og med tanke på at Apple tilsynelatende sjonglerer flere ulike prototyper er det ikke godt å si akkurat hva vi får.

