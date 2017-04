Det virker som Apple innser de gjorde en tabbe da de fjernet MagSafe-kontakten

Med den nye MacBook Pro-modellen forsvant som kjent alle de vanlige portene til fordel for USB Type-C-standarden, inkludert Apples velkjente, magnetiske MagSafe-port. Det har riktignok dukket opp noen alternativer fra tredjeparter, men nå kan det se ut til at Apple selv vil bringe tilbake det originale, magnetiske kontaktkonseptet.

Nettstedet Mashable har gravd frem en patentsøknad for en «magnetisk adapter», nærmere bestemt en USB-C-til-MagSafe-adapter. Patentteksten bruker navnet MagSafe i beskrivelsen, som altså indikerer at det er en den samme løsningen vi allerede er kjent med.

Meningen er som før, som det også nevnes i patentteksten, å blant annet forhindre at man røsker ut kontakten eller river PC-en ned fra bordet dersom noen for eksempel snubler i ledningen, samt å gjøre det enklere å plugge inn kontakten.

Trenger du en PC med magsafe-lader?

Sjekk ut vår test av Surface Book, fullpakket av smarte løsninger »

Illustrasjon fra patentdokumentet. Foto: USPTO

Flere alternativer

Et slikt produkt er ikke akkurat en ny, radikal oppfinnelse. Det amerikanske selskapet Griffin Technologies har tidligere lansert en lignende innretning kalt BreakSafe, som også bruker USB C-inngangen og som opererer med magnetisk kontakt.

Som Mashable peker på har dette produktet imidlertid fått svært blandet mottakelse. Mange anmeldelser av BreakSafe på Amazon er negative og fokuserer blant annet på at den magnetiske kontakten på produktet er svært svak, som ofte gjør at den kobles fra på egen hånd, og i tillegg synes mange at adapteren er stor og klumpete.

Vi har for øvrig også meldt om atter andre alternativer, for eksempel et Kickstarter-produkt kalt Snapnator. Den er tilsynelatende noe mer elegant enn BreakSafe og opererer med magneter på begge delene, der andre løsninger som oftest kun har metall på den ene delen og magnet på den andre.

Den nye adapteren fra Apple er ennå altså kun en patent, og det er høyst uvisst om eller når vi får se den på markedet. Flere detaljer kan du finne i selve patentteksten.

Apple skal trolig snart lansere en ekstra kraftig iMac »