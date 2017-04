Apple skal nå lage sine egne grafikkbrikker til iPhone

Apple designer som kjent sine egne mobilprosessorer i form av A-serien, men når det gjelder grafikkdelen av brikkene benytter selskapet lisensiert teknologi fra det britiske selskapet Imagination Technologies. Nå melder TechCrunch at dette samarbeidet er slutt.

Imagination Technologies skriver nemlig i en pressemelding at de har mottatt beskjed fra Apple om at de ønsker å si opp den langvarige lisensieringsavtalen, som i praksis betyr at Apple vil begynne å lage sin egen grafikkløsning til mobilene sine.

Vil skje innen et par år

Imagination skriver at Apple har jobbet med et separat, uavhengig design til grafikkløsning for å få full kontroll på sine produkter og gjøre seg mindre avhengige av selskapets teknologi. Ingen tekniske detaljer foreligger ennå.

Imagination Technologies har laget grafikkløsningen til Apples A-brikker i lang tid, men nå er det slutt. Foto: Skjermdump

For ganske nøyaktig ett år siden kom det frem ubekreftede opplysninger om at Apple vurderte et oppkjøp av nettopp Imagination Technologies for å full kontroll, men dette ble det altså ikke noe av, og i stedet vil de gjøre seg uavhengige ved å lage helt egne brikker.

Apple skal slutte å bruke det britiske selskapets intellektuelle eiendom innen 15-24 måneder, som da også vil medføre at royalty-utbetalingene opphører. Som TechCrunch peker utgjør avtalen med Apple over halvparten av Imaginations inntekter, så bruddet vil altså få store konsekvenser for selskapet.

Sikret seg ingeniører fra Imagination

Det spørs også om bruddet vil bli helt uproblematisk, for som Imagination skriver i pressemeldingen har ikke Apple gitt dem noe bevis på at de vil slutte å bruke selskapets teknologi, til tross for at de har bedt dem om å fremlegge slike bevis.

Selskapet skriver også at de tror det vil bli svært vanskelig for Apple å designe en helt ny grafikkarkitektur fra bunnen av uten å bryte Imaginations opphavsrett. Som MacRumors meldte i fjor har Apple imidlertid forberedt seg ved å allerede ha ansatt flere ingeniører fra Imagination Technologies.

Akkurat når vi få se Apples egne grafikkteknologi, og hvordan de vil skille seg ut, er ennå uvisst, men flere opplysninger kommer nok ganske snart.

