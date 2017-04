Apple skal lansere en «iMac Pro» i løpet av 2017

Apples iMac-serie har vært litt neglisjert de siste årene, mens iPhone og MacBook Pro har stjålet mye av oppmerksomheten. Riktig nok mest fordi Apple har fjernet mange gamle og kjære tilkoblinger, og ikke mest fordi de har vært så revolusjonerende.

Nå melder Engadget om at en lignende utvikling er i emning hos iMac-serien, og at Apple «...i løpet av 2017...» vil lansere en kraftigere iMac som skal kunne tilby kraft og futt til selv de mer kresne brukerne.

Dette kom frem da en av Apples toppsjefer, Phil Schiller, snakket med en rekke reportere i selskapets egen prototype-lab, Machine Shop. Schiller hadde følgende å uttale om iMac-ens fremtid: – Vi har store planer for iMac-ene våre. (...) Vi skal begynne å lage iMac-konfigurasjoner spesielt tilpasset våre profesjonelle brukere.

Oppgradering på de fleste punkter

Apples nåværende iMac-er. Foto: Apple

Om dette blir en maskin som føyer seg inn i selskapets etterhvert fyldige Pro-portefølje er foreløpig forbeholdt spekulasjoner, men ett er sikkert: det blir en saftig oppgradering på innsiden.

Først og fremst gjelder dette på grafikksiden, der man vil utstyre maskinene med ganske mye mer krutt enn de har i dag. Det har jo gått rykter om at Nvidia skulle få en fot innafor Apples produkportefølje, så kanskje tiden er inne?

Også på prosessorsiden skal det visstnok skje ting, og ryktene snakker om Intels kraftigste løsninger. Det betyr enten i7-løsninger med mer enn fire kjerner, eller Intels høvdingbrikker i Xeon-serien. Også mer lagring enn i dagens modeller vil være naturlig å tenke seg i en slik modell.

En konkurrent til Surface Studio – men ikke heeelt?

Surface Studio er en farlig konkurrent til Apples iMac-er. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Så er spørsmålet: hvorfor akkurat nå? Uten å spekulere for mye, så er det vel en god sjanse for at Apple ønsker å henge med i konkurransen med blant annet Microsofts Surface Studio-satsing.

En av Surface Studios store fordeler er den skyvbare skjermen, som du også kan bruke Touch på. Her med arkitekttegninger på. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Dette er et produkt som retter seg ganske spesifikt mot proffbrukerne, som ønsker total kontroll over arbeidet sitt. Dette er gjerne for eksempel grafiske designere, lydteknikere eller arkitekter – altså kreative yrker for det meste.

I motsetning til Microsoft mener imidlertid ikke Apple at touch-skjermer er veien å gå på datamaskinfronten.

Der Surface Studio baserer seg helt og holdent på hånd-til-skjerm-interaksjon, skal Apple holde seg langt unna slike løsninger, ifølge Schiller. Ifølge ham er ikke touch-funksjonalitet noe proffene en gang «...registrerer på radaren...», og følgelig heller ikke er interessert i å bruke.

Hvordan produktet blir seende ut og om det blir en ren oppgradering av de eksisterende 5K-modellene og da med nye USB Type-C-porter på baksiden er uvisst. Men med tanke på at også en redesignet Mac Pro-maskin ventes i 2018 kan det virke nærliggende å tenke at også iMac-ene får en større overhaling i denne omgangen.

