Cook: – Kan bli like stort som smarttelefonen

Selv om det ennå ikke har manifestert seg i så altfor mange produkter ennå, har Apple tidligere uttrykt stor begeistring for den såkalte «utvidet virkelighet»-teknologien, og entusiasmen har ikke på noe måte lagt seg, viser det seg.

I et nylig intervju med den britiske avisen The Independent høynet Apple-sjefen Tim Cook nemlig sine tidligere lovord med enda sterkere formuleringer om utvidet virkelighet.

Sammenligner med smarttelefonen

– Jeg anser det som like stort som smarttelefonen. Smarttelefonen er for alle. Vi tenker ikke at iPhone bare er for en bestemt demografi eller land; den er for alle. Jeg tror utvidet virkelighet er like stort; det er digert, sa Cook i intervjuet.

Apple har blant annet kjøpt opp et selskap som lager utvidet virkelighet-løsninger av denne typen. Foto: Skjermdump/YouTube

Apple-sjefen gjentok hans tidligere uttalelser om at utvidet virkelighet er bedre enn vanlig VR fordi sistnevnte «stenger ute» brukeren fra den virkelige verden, noe han mener de fleste mennesker ikke er interessert i å gjøre.

Han mener teknologien både har stort potensiale til å forbedre menneskers liv, men også innen underholdning. Akkurat hva denne entusiasmen skal munne ut i av dedikerte produkter er altså ennå uvisst, men vi har allerede sett en rekke tegn til at Apple satser knallhardt på teknologien.

Har åpenbart store planer

I august i fjor kunne selskapet røpe at de bruker mye penger på å utvikle nettopp utvidet virkelighet-løsninger, og selskapet har tidligere gått til anskaffelse av selskaper som spesialiserer seg på utvidet virkelighet-teknologi. De har også sikret seg folk som har jobbet med Googles Project Tango-teknologi og med Microsofts HoloLens.

I november kom det frem opplysninger om at Apple er i ferd med å teste ut sine egne utvidet virkelighet-briller. Det skal dreie seg om briller som kan kobles trådløst til en iPhone og som altså kan vise bilder og annen type informasjon i brukerens synsfelt. Apple har ikke offisielt bekreftet opplysningene.

Apple har visstnok også spenstige nye hodetelefoner på gang: Det tyder nylig innvilget patent på »