– Apple selger flere iPhone 7 enn iPhone 8

Ny iPhone har stort sett vært synonymt med storsalg for Apple, men det kan virke som om mange sitter på gjerdet og venter på nye iPhone X.

– Mangler store forbedringer

Det mener i alle fall meglerfirmaet Keybank Capital Markets, som har gjennomført en spørreundersøkelse blant teleoperatør-butikker i USA.

– Mange av svarene indikerer at en betydningsfull andel av kundene kjøper iPhone 7 i stedet for iPhone 8 på grunn av mangelen på store forbedringer i den nye telefonen, skriver Keybanc-analytiker John Vinh i et klientnotat, gjengitt av Reuters.

Selskapet konkluderer med at iPhone 7 selger bedre enn iPhone 8 i USA for tiden.

Vinh skriver også at tilbakemeldingene fra butikkene tyder på at kundene venter på iPhone X eller vil sammenlikne iPhone X med andre modeller før de eventuelt kjøper en iPhone 8.

Les testen av iPhone 8: iPhone 8 har ingen klare ulemper, men vi hadde ønsket mer

Færre har oppgradert

Gigantoperatøren AT&T sa forrige uke at 900.000 færre kunder hadde oppgradert telefonene sine i tredje kvartal sammenliknet med i fjor, og svak etterspørsel etter iPhone 8 har blitt pekt på som årsak.

Keybanc-analytikeren peker også på at de amerikanske operatørene har hatt mye svakere kampanjer på iPhone 8 sammenliknet med iPhone 7-lanseringen i fjor.

I USA starter iPhone 8 på 699 dollar, mens iPhone 7 er satt ned til 549 dollar i billigste versjon. iPhone 8 starter imidlertid på 64 GB lagring, mens billigste iPhone 7 bare har 32 GB.

– Svært gode salgstall

– Vi pleier ikke å rapportere på Apple-salg, men har sjekket her, og det er for tidlig for oss å si noe om hvordan iPhone 8-utviklingen blir, sier informasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

I Elkjøp er de mer snakkesalige.

– Vi har svært gode salgstall på iPhone 8 og hadde mye trafikk i butikk og på nett i lanseringsuken. Butikker som har hatt iPhone 8 tilgjengelig i butikk har levert vekst fra i fjor sammenliknet med iPhone 7-lanseringen, sier kommunikasjonsansvarlig Madeleine Schøyen Bergly.

– Når det gjelder iPhone 7 har salgstakten holdt seg stabil her, og vi ser ikke mye nedgang mot normalt ukessalg før lansering.