Apple saksøker Qualcomm for over 8 milliarder kroner

Teknologiverdenen er alltid fruktbar mark for søksmål, og nok en gang har to giganter nå inntatt ringen for nye sparringsrunder i retten. Som nyhetskanalen CNBC melder har Apple nemlig rettet et søksmål mot mobilprosessorkjempen Qualcomm med et ganske solid erstatningskrav.

Bakgrunnen for søksmålet er at Apple mener Qualcomm har krevd store mengder royality-utbetalinger fra dem på feilaktig grunnlag. iPhone-produsenten krever én milliard dollar, cirka 8,5 milliarder kroner, i oppreisning.

Krever mye mer enn andre lisensgivere

Apple sier i en uttalelse at Qualcomm krever over fem ganger mer enn alle de andre lisensgivere som Apple har avtale med sammenlagt. Ifølge iPhone-giganten krever Qualcomm royalty-utbetalinger for Apples egne innovasjoner på områder som kamera, skjerm og Touch ID-løsningen – teknologier de mener brikkeprodusenten ikke har hatt noe med å gjøre.

Qualcomm har usunn forretningspraksis, mener Apple. Foto: Wikipedia

I uttalelsen sier Apple videre at de er sterke tilhengere av innovasjon, og at de alltid har vært villige til å betale «rettferdige» beløp for patenter. På bakgrunn av sterke uenigheter med Qualcomm omkring hva rettferdige beløpe er, ser de seg altså nå nødt til å gå rettens vei.

Beskyldt for å «hevne» seg på Apple

Selskapet beskylder dessuten brikkeprodusenten for å ha gått til det radikale skritt at de har holdt tilbake en utbetaling på én milliard dollar som «hevn» for at Apple har samarbeidet med konkurransemyndighetene i Sør-Korea i forbindelse med en etterforskning av Qualcomms forretningspraksis.

Qualcomm på sin side er fremdeles i ferd med å gjennomgå anklagene, men har sagt i en uttalelse at Apples beskyldninger er grunnløse og at Apples fremstilling av avtalene mellom de to partene er feilaktig. Hvordan det hele ender gjenstår å se.

