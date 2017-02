Apple planlegger hodetelefoner som også kan brukes som høyttalere

Apple er tilsynelatende blant de mest flittige når det gjelder å sende inn patentsøknader, og nå melder blant andre Apple Insider at selskapet kan legge enda en patent til sin lange portefølje. Som flere ganger tidligere dreier det seg om et lydrelatert produkt.

Det Apple nå har fått innvilget patent på er et hodesett som også skal kunne fungere som høyttalere.

Patentdokumentet beskriver et produkt som enten fungerer som bærbare høyttalere eller hodesett basert på selve hodetelefonenes posisjon. Ved å bruke en sensor til å registrere posisjonen vil hodetelefonene automatisk kunne skifte mellom de to modiene.

Illustrasjonsbilde fra patentdokumentet. Foto: USPTO

Praktisk to-i-ett-løsning

Det betyr at om sensorene for eksempel registrerer at hodetelefonene befinner seg nærme ørene vil høyttalerfunksjonen deaktiveres slik at man kan bruke produktet som et vanlig hodesett.

Apple skriver i patentdokumentet at hensikten med løsningen er å gjøre det unødvendig å bære med seg både bærbare høyttalere og hodesett dersom man pleier å bruke begge deler, for heller å gi brukerne en praktisk to-i-ett-løsning.

Som alltid inneholder patentdokumentet mange ulike forslag til løsninger, men Apple ser for seg at man veksler mellom modiene ved å vippe ut eller vri på selve hodetelefonene, eller eventuelt bare bruker en knapp. I høyttalermodus kan produktet for eksempel legges på en overflate.

Ennå er det altså kun en patent, så når og om produktet noensinne når forbrukermarkedet er høyst uvisst. Alle detaljene finner du i selve patentdokumentet.

