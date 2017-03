Apple planlegger bærbare PC-er som bruker telefonen som «hjerne»

Apple jobber hardt med å sikre seg nye patenter, uten at det nødvendigvis betyr nært forestående produktlanseringer, og nå har nettstedet Apple Insider gravd opp enda en patent fra selskapet med en litt uventet vri.

Den nye patentsøknaden beskriver et tilbehørsprodukt som er ment å gi mobile enheter, for eksempel mobiltelefoner, et utvidet bruksområde som gjør dem mer nyttige.

Nærmere bestemt dreier det seg om en bærbare PC-lignende innretning som man kan dokke mobilen sin i og som på denne måten bruker mobilens maskinvare til å fungere omtrent som en vanlig laptop.

Uten selvstendig maskinvare

Illustrasjonsbilde fra patentdokumentet. Foto: USPTO

Apple ser for seg at PC-delen skal være tynn og ikke inneholde maskinvare som kan drive enheten på egen hånd, men likevel gjerne kan by på støttefunksjoner som for eksempel egen grafikkprosessor. Ellers er det altså meningen at enheten inneholder både egen skjerm, tastatur og pekeplate, samt høyttalere og andre funksjoner.

Ifølge patentteksten kan tilbehøret ta mange ulike former, men primært forestiller Apple seg at et konvensjonelt laptop-design er det mest nærliggende. Tilbehøret kan også by på ekstrafunksjoner som mobilen ikke byr på, i det Apple kaller et «symbiotisk» forhold mellom de to enhetene.

Ikke ny idé

Tanken bak konseptet er trolig å legge til rette for at brukere ikke trenger å gå til innkjøp av flere fullverdige enheter i de tilfellene hvor mobilen ikke helt oppfyller funksjonaliteten man trenger, men hvor man samtidig ikke har behov for alle de ekstra kreftene som en PC byr på.

Enn så lenge dreier seg altså kun om en patentsøknad, og i likhet med mange andre Apple-patenter tar det nok tid før vi eventuelt får se en fysisk manifestasjon av idéen. For øvrig kan det nevnes at tankegangen ikke er helt unik, for nylig kunne vi melde om et Kickstarter-konsept som innebærer å gi mobilen din en ekstra, stor skjerm slik at du kan bruke den som et nettbrett. I tillegg testet vi allerede tilbake i 2012 Motorola Atrix og Asus Padfone, som begge kunne by på lignende funksjonalitet som Apples patent.

