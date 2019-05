Apple oppdaterer Macbook Pro, blant annet med nytt tastatur

Apple varsler i dag at de oppdaterer sine mest kostbare Macbook-maskiner, henholdvis 15-tommerne og 13-tommeren med Touch Bar.

15-tommerne får for første gang mulighet for prosessorer med åtte kjerner. Innstegsmodellen får imidlertid «bare» en sekskjernet Intel Core i7-prosessor av niende generasjon, med 2,6 GHz og Turbo boost opptil 4,5 GHz.

Ett steg opp finner vi en åttekjernet Core i9-prosessor med 2,3 GHz og boost opptil 4,8 GHz og helt på toppen en enda litt kraftigere Core i9 med 2,4 GHz grunnfrekvens og boost helt opp til 5,0 GHz.

13-tommeren beholder sine firekjernede åttendegenerasjonsprosessorer, men får små oppgraderinger fra 2,3 til 2,4 GHz i innstegsmodellen og en ny toppmodell med 2,7 GHz grunnfrekvens og turbo opptil 4,7 GHz.

Nytt tastatur – igjen

Mer spennende enn prosessoroppgraderingene er kanskje at Apple igjen gjør endringer på tastaturene sine. De nevnte maskinene får nemlig en ny versjon av Apples tredjegenerasjons butterfly-tastatur. Apple sier ikke mye om hva som er nytt, annet enn at de har brukt et nytt materiale som skal være mer pålitelig enn tidligere.

Apples butterfly-taster, som først ble introdusert med den ultratynne MacBook-varianten på 12 tommer i 2015, har vært forfulgt av problemer helt siden starten. Spesielt gjelder det at tastene slutter å reagere eller at trykk registreres dobbelt, noe som skyldes at det kommer støv og skitt inn under tastene.

Siden har Apple gjort flere forbedringer av tastaturet, blant annet ved å sette inn en gummimembran under tastene for å stoppe støv fra å slippe inn, men ingenting har fått problemene til å forsvinne.

Sommerfuglmekanismen overtok for et tastatur vi testere ofte omtalte som det beste på markedet. Siden har det ikke vært like rosenrødt for Apple. Foto: Apple

Utvider serviceprogram

Apple utvider nå også sitt såkalte Keyboard Service Program til å gjelde alle maskiner som har tastaturer med den såkalte butterfly-mekanismen – i praksis alle bærbare maskiner de har lansert siden 2015.

I Norge har nok ikke dette så mye å si, ettersom vi uansett har reklamasjonsrett i fem år, men andre steder i verden hvor forbrukerkjøpslovene ikke er like forbrukervennlige betyr serviceprogrammet at kunder fortsatt kan få fikset tastaturproblemene etter at garantien er gått ut.

Eiere av dagens 15-tommere og 13-tommere med Touch Bar vil også kunne få byttet ut sitt gamle tastatur med den nye varianten om de må ha maskinen inn på tastaturservice, skriver The Verge.

Apple har foreløpig ikke sagt noe om de vil bruke den nye tastaturutgaven på andre maskiner i porteføljen. De nye modellene er uansett allerede tilgjengelige i Apples nettbutikk.