Apple Music har nådd stor milepæl

Spotify er fremdeles kongen på haugen innen musikkstrømming, men Apple har vist seg å bli en konkurrent man må regne med. Nå har Apples musikktjeneste nådd en stor og viktig milepæl i livet sitt.

I et intervju med nettstedet Billboard bekreftet Apple Music-sjefen Jimmy Iovine at tjenesten nå har 30 millioner betalende brukere. Den forrige store milepælen på 20 millioner kom i desember i fjor, så det har altså tatt cirka ni måneder å nå de siste 10 millioner brukerne.

Halvparten av Spotify

Spotify meldte på sin side om 60 millioner abonnenter i begynnelsen av august, så Apples har altså fremdeles kun halvparten av det hovedkonkurrenten kan skilte med. Med tanke på at Spotify nådde 50 millioner i mars har denne tjenesten også vesentlig raskere vekst i antall betalende brukere enn Apple Music.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Iovine ga i intervjuet med Billboard uttrykk for at Apple Music simpelthen ikke gjør det godt nok for øyeblikket.

– Bare fordi vi legger til millioner av abonnenter og de gamle katalogantallene går opp, det er ikke det som er trikset. Det holder rett og slett ikke, sa Iovine. Han peker på at det er behov for å fornye måten musikkstrømming fungerer på blant annet på grunn av konkurransen fra gratistilbudene man finner på for eksempel YouTube.

Apple har også tidligere gitt uttrykk for misnøye med hvordan utviklingen går for selskapets musikkstrømmetjeneste.

– Selvsagt vil vi ha mer og vi vil at det skal gå raskere - vi er sultne! Det er milliarder av mennesker som lytter til musikk, og vi har ikke engang oppnådd 100 millioner abonnenter. Det er et stort potensiale for vekst, sa visesjefen for Apples Internett-avdeling Eddie Cue i et intervju med Billboard i forbindelse med milepælen på 20 millioner i desember i fjor.

