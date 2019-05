Apple lovte nytt tastatur, men ekspertene mener endringene er minimale

I forrige uke annonserte Apple at de oppgraderer sine dyreste MacBook Pro-modeller. De nye maskinene blir raskere, men kanskje viktigst av alt er at de også får nye tastaturer.

Apple ville ikke si nøyaktig hva som er nytt, bortsett fra at de såkalte Butterfly-bryterne som ligger under tastene bruker et nytt materiale, som skal være mer pålitelig enn tidligere.

Nå har nettstedet iFixit fått tak i en av de nye modellene. De oppdaget at to endringer: Materialet under tastene, som dekker bryteren, er nytt, og kuppelbrytere ser litt annerledes ut, og kan potensielt være mer slitesterke.

Nettstedet omtaler tastaturendringene i MacBook Pro 2019 som små og nesten ugjenkjennelige fra fjorårets modell.

Endret tastene i fjor også

Som iFixit oppdaget er altså mellomlegget mellom selve tasten og bryteren byttet ut. Denne endret Apple senest i fjor da de lanserte tredje versjon av sine butterfly-brytere, og sa det var for å gjøre tastene mer stille i bruk. Eksperter mente imidlertid at det bare var en bieffekt, og at den virkelige årsaken var for å forhindre at støv skulle trenge inn under tastene, som fikk eldre tastaturer til å bli ødelagte.

I 2019-versjonene av Macbook Pro-tastaturene er materialet til dette mellomlegget annerledes, og ifølge iFixits målinger skal det være nylon som er brukt. Nøyaktig hva slags effekt dette vil ha er ikke godt å si.

Dette er de to delene som er nye. Foto: iFixit

Ny bryter

Det nye materialet til mellomlegget er trolig det Apple snakket om da de annonserte det nye tastaturet, men iFixit mener å ha funnet enda en oppgradering. Selve bryteren, det siste leddet i mekanismen som faktisk registrerer et trykk, skal ha fått en liten overhaling.

2018-versjonen av bryteren til venstre, 2019 til høyre. Foto: iFixit

Nøyaktig hva som er nytt klarer de ikke å sette fingeren på, men sammenlignet med fjorårets bryter så ser de litt annerledes ut. iFixit sammenligner bryteren med en Snapple- eller syltetøy-kork, som knepper og og ned. Hver lille tast har en slik bryter, og det kan være mange forskjellige faktorer som bidrar til at de kan feile.

– Kanskje Apple har klart å fikse problemene på fjerde forsøk?, spør nettstedet retorisk.

Utvider serviceprogram

Apple sa også forrige uke at de utvider sitt såkalte Keyboard Service Program til å gjelde alle maskiner som har tastaturer med den såkalte butterfly-mekanismen – i praksis alle bærbare maskiner de har lansert siden 2015.

I Norge har nok ikke dette så mye å si, ettersom vi uansett har reklamasjonsrett i fem år, men andre steder i verden hvor forbrukerkjøpslovene ikke er like forbrukervennlige betyr serviceprogrammet at kunder fortsatt kan få fikset tastaturproblemene etter at garantien er gått ut. Apples tastaturserviceprogram er nemlig gyldig i fire år fra kjøpsdato.

Eiere av dagens 15-tommere og 13-tommere med Touch Bar vil også kunne få byttet ut sitt gamle tastatur med den nye varianten om de må ha maskinen inn på tastaturservice, skriver The Verge.

Apple har foreløpig ikke sagt noe om de vil bruke den nye tastaturutgaven på andre maskiner i porteføljen. De nye modellene er uansett allerede tilgjengelige i Apples nettbutikk.