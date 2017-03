Apple lanserer ny iPad og knallrød iPhone

Som ryktene allerede hadde pekt på, var dagens nedetid i Apple Store ikke bare for vedlikehold. Apple lanserer nemlig en ny iPad-modell på 9,7 tommer som skal erstatte dagens iPad Air 2.

«iPad»

Den nye modellen blir ganske enkelt kalt iPad, og får en oppdatert systembrikke i form av Apples A9-brikke, men ellers er spesifikasjonene tilsynelatende de samme som tidligere, med unntak av at basismodellen nå har fått 32 GB lagring og 64 GB-modellen er tatt ut av sortimentet.

Skjermen skal imidlertid ha blitt lysere, og prisen er også senket markant, fra 499 til 329 dollar for den billigste modellen, som nå altså også har fått 32 GB lagring i stedet for 16.

Norsk pris er 3690 kroner, og den billigste iPad Air 2-modellen koster i skrivende stund akkurat under 4000 kroner, til sammenlikning. Den nye modellen vil være i salg fra og med førstkommende fredag, altså 24. mars.

Rød iPhone

Apple lanserte også et nytt fargevalg for iPhone, og det er den relativt lite diskré rødfargen Apple har kalt Product Red som nå introduseres.

Den røde iPhone-modellen fås kun med 128 og 256 GB lagring, og koster fra 8490 kroner, og også denne blir tilgjengelig fra og med fredag av.

Apple snek også inn en minioppdatering til «retromodellen» iPhone SE. Disse får doblet lagringskapasiteten til henholdsvis 32 og 128 GB, og beholder samme pris som i dag. Det samme gjelder iPad mini 4, som kun står igjen med 128 GB-varianten, men den koster til gjengjeld det samme som 32 GB-varianten gjorde tidligere, nemlig 4490 kroner. Apple utvider også utvalget av remmer til Apple Watch noe.

Den nye Clips-appen vil nok kunne sette sitt spor på Instagram og Facebook fremover. Foto: Apple

Ny videoapp

Om du er lei av viralvideoer med meme-aktige tekster overalt, så hadde Apple også en dårlig nyhet til deg. Den nye appen «Clips» skal gjøre det langt enklere enn før å sy sammen videoer, musikk og tekst til ferdigproduserte klipp.

Appen kommer med diverse filtre, snakkebobler, former og selvfølgelig emojier. En spennende funksjon er diktering av for eksempel undertekster ved å snakke til telefonen, noe Apple kaller Live Titles.

Funksjonen krever som Siri tilgang til internett, men undertekstene kan også legges til i etterkant.

Clips-appen støtter alle iPhoner fra 5S og nyere, nye iPad, alle iPad Air og Pro-modeller, iPad mini 2 og nyere og sjettegenerasjons iPod touch. Den krever iOS 10.3 og blir tilgjengelig i april. Appen blir gratis.

Ryktene har for øvrig pekt på at det ligger an til en ny iPad Pro-størrelse på 10,5 tommer en eller annen gang i løpet av våren eller tidlig på sommeren, og noen hadde antatt at det var den Apple kom til å lansere i dag. Slik gikk det altså ikke.

