– Apple kommer med 16-tommers MacBook Pro i år

Rykter om kommende produktlanseringer er gjerne noe man skal ta med en stor klype salt, men er det én spåmann som har vist seg å treffe ofte, så er det analytiker Ming-Chi Kuo. I en ny rapport hevder han at Apple vil komme med en helt ny MacBook Pro-variant i år. Det melder MacRumors.

Den nye modellen skal ha en skjerm på mellom 16 og 16,5 tommer, ifølge Kuo, og i tillegg få et helt nytt design. Det er i tilfelle overraskende, ettersom dagens MacBook-modeller ble redesignet så sent som på høsten i 2016.

Apple har imidlertid fått mye kritikk for tastaturdesignet, med de flate «butterfly»-tastene som har vært svært følsomme for støv og smuss. Bare her i redaksjonen har vi flere utgaver hvor minst én knapp oppleves treig eller lite responsiv på grunn av dette.

Årets versjon av tastaturet fikk en gummimembran under hver tast for å minske støvproblemet, uten at det tilsynelatende løste det helt.

Ny proffskjerm

En 16-tommers MacBook Pro vil for øvrig være den største skjermen på en MacBook Pro siden den tidligere 17-tommeren gikk ut av salg i 2012. Dagens modell stopper foreløpig på 15 tommer, og da vi testet den sist på sensommeren i fjor, konkluderte vi med at den er strøken, men fryktelig dyr.

Kuo hevder også at Apple vil lansere en ny 31,6-tommers skjerm med 6K-oppløsning og et «Mini LED»-aktig baklys. Det vil i tilfelle gjøre at Apple igjen trer inn i skjermmarkedet, etter at de sluttet å produsere sin Thunderbolt Display i 2016.

Apple beholder iPhone-størrelsene som ble introdusert i fjor, men gjør visse oppgraderinger innvendig og utvendig, ifølge Ming-Chi Kuo. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Analytikeren spår dessuten at Apple vil beholde de tre iPhone-størrelsene de har i dag: 5,8- (XS) og 6,5-tommere (XS Max) med OLED-skjerm og en 6,1-tommers LCD-variant (XR).

Kuo sier alle modellene vil få hus i frostet glass, oppgraderte batterier og en såkalt ultra wideband-radio ombord, som muliggjør innendørsnavigasjon og ikke minst muligheten til å lade andre enheter trådløst med telefonens batteri – slik vi for eksempel har sett i Huawei Mate 20 Pro. Lightning-kontakten vil bestå, og det samme gjør skjermleppa øverst, skal vi tro Kuo.

iPhone vil dessuten få en oppgradert Face ID-løsning og Kuo støtter også opp om ryktene om at Apple vil lansere en modell med tre kameraer, slik Wall Street Journal meldte i januar.

Nye iPad-modeller

iPad mini får endelig en oppgradering i år, i tillegg til at skjermen på standard-iPaden økes til 10,2-tommer, ifølge Kuo. Bilde: Niklas Plikk, Tek.no

Til sist spår analytikeren, som blant annet korrekt varslet fjorårets iPhone-størrelser lenge før lansering, at Apple vil slippe to nye iPad Pro-modeller, en vanlig iPad med større skjerm, nærmere bestemt 10,2 tommer, og en oppgradert iPad mini, senere i år.

Disse ryktene samsvarer med hva andre kilder også har meldt tidligere i år, og i januar dukket det opp syv nye iPad-modeller i databasen til Eurasian Economic Commission.

Det kan dermed bli et ganske heftig år for ny Apple-maskinvare. Apples vår-arrangement går vanligvis av stabelen i mars, og Bloomberg meldte forrige uke at Apple skal ha fastsatt datoen til 25. mars.

Det skal imidlertid være deres nye abonnementstjeneste for nyheter som skal være i fokus, og Bloomberg meldte at iPad-lansering var «usannsynlig».