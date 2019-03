Apple kansellerer AirPower

Nå er det offisielt: Apples ladeplade AirPower er kansellert og vil aldri komme i salg.

I en e-post sendt til en rekke amerikanske medier skriver Dan Riccio, sjef for Apples maskinvareingeniører, at AirPower rett og slett ikke var god nok:

– Etter mye innsats har vi konkludert med at AirPower ikke vil oppnå våre høye standarder, og vi har kansellert prosjektet. Vi beklager til de kundene som hadde gledet seg til lanseringen. Vi fortsetter å tro at fremtiden er trådløs og er forpliktet til å drive den trådløse opplevelsen fremover, skriver Riccio.

Forsinket flere ganger

Dette var det første bildet Apple viste av AirPower. Foto: Apple

En innrømmelse og kansellering som dette er mildt sagt uvanlig for Apple. AirPower ble først vist frem i september 2017 hvor det ble vist en demovideo av at den kunne lade en iPhone, en Apple Watch og et AirPods-etui samtidig.

Siden den tid har vi flere ganger trodd at produktet var nær lansering, og nevnt det opptil flere ganger. Senest i midten av mars spekulerte vi at Airpower kanskje var på vei. Og den var nok også veldig nær produksjon, men trukket i siste liten. Flere nye varianter av de trådløse ørepluggene Airpods har til og med blitt solgt med esker som avbilder en AirPower, for å demonstrere at den støtter trådløs lading.

Kan ha hatt varmeproblemer

På nettstedet TechCrunch skriver Matthew Panzarino at produktet neppe ble trukket fordi det var dårlig, men rett og slett farlig.

– Jeg har hørt at de ble for varme under lading, fordi ladespolene var så nære hverandre at de krevde veldig, veldig forsiktig strømstyring, skriver Panzarino.

Med andre ord: Den minste feilstyringen av strøm kunne ha gjort ladeplaten for varm, som i verste fall kunne ført til brann.

Dette er bare spekulasjoner, men det som er kjent er at Apple AirPower ikke skulle ha separate ladepunkter, men én stor ladesone på tvers av av hele platen. Det ville vært en fordel sammenlignet med mange av dagens ladeplater, hvor du må være ganske nøye med hvor du legger enheten som skal lades. Det krevde imidlertid også langt flere skjulte trådløse ladesoner på innsiden, som kan ha ført til varmeproblemet Panzarino nevner.

Det vi i hvert fall vet er at det smarte konseptet skulle vise seg å være for vanskelig å realisere, og Apples nye AirPods vil måtte finne en ny måte å lade på.

