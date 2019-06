Apple kan være på vei til å økse «3D Touch» med iOS 13

«Den nye iPhone-skjermen endrer måten vi bruker telefonen på» var overskriften til vår test av Apple iPhone 6S. Og det som var så spesielt med skjermen, var 3D Touch – som enkelt forklart betyr at berøringsskjermen ikke bare merker at du trykker, men også hvor hardt du trykker.

Vår anmelder ble raskt begeistret for den nye funksjonen. Derfor virker det umiddelbart merkelig at Apple – kun fire år senere – i stor grad ser ut til å avvikle 3D Touch i den kommende operativsystemoppdateringen iOS 13.

Den samme funksjonaliteten med kontekstmenyer som ble gitt med 3D Touch vil nå i stedet fungere med lange trykk, skriver 9to5Mac, som har lekt seg med betaversjonen av iOS 13.

Der man tidligere bare kunne presse hardt, må man altså trykke, holde og vente litt med iOS 13 – med mindre Apple angrer seg før de slipper den ferdige versjonen.

Det er imidlertid tilfeller hvor 3D Touch brukes i dag hvor det vanskelig kan sees å erstattes med et langt trykk. For eksempel et hardt trykk på tastaturet i dag gir deg kontroll over pekeren i tekstfeltet, mens et langt trykk gir deg bokstavalternativer. Hvordan dette blir i iOS 13 vet vi ikke.

Likt for alle

Fordelen med lange trykk fremfor 3D Touch er ganske klar – ikke alle enheter som kjører iOS har en skjerm med denne funksjonaliteten innebygd. Blant annet fjorårets iPhone Xr.

Det betyr at man må gjøre ting på forskjellig måte avhengig av hva slags enhet man sitter på der og da. Vi ser også for oss at mange brukere ikke engang er klar over at de har slike muligheter på iPhonen sin i dag.

Ved at lange trykk tar over blir iOS-opplevelsen i større grad lik for alle enheter. Men selv om dagens ihuga 3D Touch-brukere strengt tatt ikke mister så mye funksjonalitet, må de altså belage seg på at ting ikke vil gå like kjapt dersom de må trykke og holde før ting skjer.

Uviss fremtid

Smules Magic Piano bruker trykkfølsomheten til å avgjøre hvor kraftig en tone skal spilles. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Et ubesvart spørsmål er hva som kommer til å skje med spill og apper som belager seg på 3D Touch-funksjonaliteten. Som eksempel har vi bilspill der vi varierer gass og brems med hvor hardt vi trykker.

Musikkapper, som Smules Magic Piano, kan bruke trykkfølsomheten til å avgjøre hvor kraftig en tone skal spilles, omtrent som på et vanlig klaviatur.

Om dette også påvirkes i iOS 13 gjenstår å se.

Vi må også spørre oss om dette kun er det første skrittet i en fullstendig utfasing av 3D Touch. Det kan godt være at Apple ser etter måter å kutte kostnader på, og det kan være mye penger å spare i å bruke skjermer uten denne funksjonaliteten – spesielt når det er en funksjonalitet ikke så mange faktisk bruker.

Sannsynligvis åpner det også for tynnere mobiler, så vi skal slett ikke se bort fra at Apples neste toppmodell kan komme uten 3D Touch.

