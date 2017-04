Apple jobber med ny Mac Pro som skal bli modulær

Vi meldte nylig at Apple har en ny og kraftig iMac på gang som skal appellere til de kresne brukerne, men det viser seg at selskapet også har store planer for Mac Pro. Det kom frem i et møte som Apples vise-markedsføringssjef Phil Schiller hadde med journalister nylig, som TechCrunch melder.

Under samtalen gikk Schiller langt i å innrømme at Mac Pro-modellen som ble lansert i 2013 ikke ble det produktet Apple hadde håpet på, til tross for det unike, sylinderformede designet.

Beklager overfor forbrukerne

Schiller antydet at det uvanlige designet har ført til at vesentlige oppgraderinger av Mac Pro har uteblitt, noe han beklager. Samtidig lover han imidlertid at noe mye bedre er på vei.

Foto: Apple

– I den grad vi har hatt en pause i oppgraderinger og oppdateringer så beklager vi det som har skjedd med Mac Pro, og vi kommer ut med noe ordentlig bra som skal erstatte den, sa Schiller.

Han kunne bekrefte at de har et stort team som jobber med den nye Mac Pro-modellen nå, og at de skal prioritere å lage en maskin som de kan holde frisk med regelmessige forbedringer og som skal tilfredsstille de mest krevende kundene. Schiller antydet at maskinen vil få et «modulært» design, men uten å utdype.

Interessant nok kunne Apple-representanten også bekrefte at det jobbes med en ny, ekstern Pro-skjerm, men heller ikke dette produktet foreligger det noen detaljer om ennå. Verken den nye Mac Pro-modellen eller den nye skjermen vil lanseres med det aller første, men mest sannsynlig til neste år.

