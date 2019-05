Apple har sluppet sin syvende generasjon iPod touch

Allerede i januar i år var det snakk om at en ny versjon av Apples musikkspiller var på vei, og nå er den sluppet: 7. generasjon Apple iPod touch.

Det er nesten fire hele år siden iPod touch sist fikk en oppgradering, men Apple har likevel ikke slått spesielt hardt på stortromma denne gangen. Det er imidlertid to merkbare oppgraderinger å spore i den nye utgaven.

For det første har den maksimale kapasiteten blitt doblet fra 128 til 256 GB – en etterlengtet nyhet for den som ikke har fått plass til all musikken sin på den gamle iPoden.

Foto: Apple

Den andre store nyheten med 7. generasjon touch er at Apple har puttet sin A10 Fusion-brikke inn i den.

Ikke at den prosessoren er spesielt ny – A10 Fusion finner vi i produkter som selskapets snart tre år gamle iPhone 7 og fjorårets iPad – men den vil i det minste sørge for at iPoden vil kunne oppgraderes med en nyere og bedre utgave av operativsystemet iOS i noen år fremover.

Foto: Apple

I tillegg trekker Apple selv fram bruken sammen med spillplattformen Apple Arcade, musikktjenesten Apple Music og mulighetene for ymse AR-opplevelser.

Mye av det gamle

Ellers ser det ikke ut til å være noen nyvinninger som skiller seg spesielt ut fra 2015-utgaven. Vi snakker med andre ord fremdeles om en enhet med 4-tommers «retina»-skjerm, åtte megapiksels kamera, 802.11ac Wi-Fi og Bluetooth 4.1. Ikke har de fått på plass en fingersensor i hjemknappen heller.

Enheten lades via en Lightning-kontakt og har 3,5-mm hodetelefonutgang. Ifølge Apple klarer den opptil førti timers avspilling av musikk eller åtte timers avspilling av video fra et fulladet batteri.

Foto: Apple

Syvende generasjon Apple iPod touch er tilgjengelig i seks forskjellige utførelser og tre forskjellige kapasiteter. Innstegsmodellen med 32 GB innabords har en veiledende pris på 2390 norske kroner. For 128 GB må du opp til 3590 kroner, mens storebror med 256 GB vil koste deg 4790 kroner.

Fjerde generasjon kom i 2010:

