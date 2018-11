Apple har slått på «bremsene» på iPhone 8 og iPhone X

På tampen av fjoråret ble det klart at Apple hadde lagt til en funksjon som førte til at flere eldre iPhone-modeller fikk dårligere ytelse når batteriet ble svekket. Med iOS 12.1 har også iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X fått denne funksjonaliteten – eller «ytelsesadministrering» som Apple kaller det.

Fra før var iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, og iPhone 7 Plus på lista.

Apple iPhone X. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det som nå skjer på disse modellene, er at prosessorens klokkefrekvens skrus ned når mobilen kjører tunge operasjoner, og dette skal da hindre at enheten skrur seg av uten forvarsel fordi batteriet ikke klarer å levere nok spenning.

I hvilken grad dette er merkbart på iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X er et åpent spørsmål. På sine supportsider rundt temaet skriver Apple at dette kan være mindre merkbart på disse modellene grunnet en mer avansert design i maskin- og programvare.

Kan skrus av

Foto: Apple

Etter at denne «bremsefunksjonen» ble kjent i fjor, kom Apple etter hvert på banen og ga brukerne en mulighet til å deaktivere den.

Men de anbefaler ingen å gjøre det.

Skulle du likevel være av typen som ikke finner deg i å bli snytt for full prosessorfart, er det altså mulig å slå av denne ytelsesadministreringen.

Merk dog at du kun kan gjøre dette dersom operativsystemet har funnet ut at batteriet er såpass svekket at det er nødvendig å bremse prosessoren litt.

Du kan gjøre dette ved å gå til innstillinger --> Batteri. Der kan du se om ytelsen er senket, og eventuelt deaktivere funksjonen hvis det står at prosessoren er nedjustert.

Dette kan bli tregere

Senket prosessorhastighet kan påvirke flere funksjoner på mobilen. Apple lister oppstartstid på apper, bildefrekvens ved rulling og i enkelte apper, bakbelysning, høyttalervolum og i ekstreme tilfeller deaktivering av blitsen.

Samtidig poengteres det at kvaliteten på slikt som samtaler, nettverk, bilder, videoer, GPS og diverse sensorer ikke påvirkes av slik ytelsesadministrering.

Denne modellen bremser ikke, enn så lenge hvertfall:

TEST: Apple iPhone Xr – iPhonen for de aller, aller fleste >>>

(Kilde: TechRadar)