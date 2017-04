Apple har fått hjelp av ingen ringere enn NASA til å lage utvidet virkelighet-briller

Vi har ikke sett noe til de fysiske produktene ennå, men at Apple har store planer innen utvidet virkelighet har ligget i kortene en god stund. Nå bringer nettstedet Bloomberg en ny oppdatering som nok en gang tyder på at Apple har meget store ambisjoner på området.

Ifølge kilder med kjennskap til saken skal Apple nemlig ha ansatt en utvidet virkelighet-ekspert fra romfartsbyrået NASA fyr ved navn Jeff Norris til å jobbe med utvidet virkelighet-teknologi for iPhone-produsenten.

Grunnla NASA-avdeling

Norris var grunnleggeren av noe som heter Mission Operations Innovation Office, som er en NASA-avdeling som jobber spesifikt med måter å kontrollere roboter i rommet og romfartøy på ved hjelp av virtuell- og utvidet virkelighet-teknologi.

Apple jobber tilsynelatende med avanserte AR-briller, muligens noe som ligner på HoloLens, her avbildet. Foto: YouTube/Microsoft

På hjemmesiden hans kommer det blant annet frem at Norris tidligere har jobbet med løsninger knyttet til Microsofts avanserte HoloLens-briller. Blant annet var han prosjektlederen bak fremstøtet med å sende HoloLens-briller til romstasjonen ISS i den hensikt å gjøre astronautarbeidet mer effektivt.

Hos Apple skal Norris ifølge Bloombergs kilder hjelpe til med å utvikle fremtidige produkter, men detaljene omkring akkurat hva han eventuelt skal ha ansvaret for er uvisse. Verken Norris selv, NASA eller Apple har kommentert saken.

Satser stort

Uansett er nyansettelsen nok et tegn på at Apple satser stort på utvidet virkelighet. Fra før har det allerede gått rykter om at iPhone 8 får et høyteknologisk kamera med utvidet virkelighet-funksjonalitet, og det har også kommet opplysninger om at Apple er i ferd med å teste sine egne briller med teknologien.

Apple sjefen har for øvrig tidligere uttalt at utvidet virkelighet trolig vil bli større enn virtuell virkelighet og til og med like stort som smarttelefonen. Tim Cook har også sagt at utvidet virkelighet er blant selskapets aller største satsingsområder for tiden.