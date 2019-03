Apple har bekreftet datoen for sin neste lansering

Datoen var på mange måter lekket på forhånd, men nå har uansett Apple begynt å sende ut offisielle invitasjoner til et arrangement 25. mars.

Invitasjonen har tittelen «It's show time», og spiller garantert på den beryktede lansering av en egen Apple-strømmetjeneste.

Gratis?

Tidligere rykter har pekt på at strømmetjenesten skal bli gratis å bruke for alle med et Apple-produkt, selv om det sannsynligvis ikke vil gjelde alt innholdet.

Lanseringen er for øvrig første gang Apple tar i bruk det såkalte Steve Jobs Theater i Apple Park til noe annet enn en iPhone-lansering.

Her er noen av prosjektene Apple har jobbet med:

De har signert en flerårs-kontrakt med Oprah Winfrey (Apple)

Barneserie med skaperne av Sesame Street (NYT)

En «reboot» av sci-fi-serien Amazing Stories (WSJ)

En Hunger Games-aktig dystoptisk serie kalt See (Deadline)

En serie fra La La Land- og First Man-regissør Damien Chazelle (Variety)

En thriller-serie fra M. Night Shyamalan (Variety)

Et romdrama fra Battlestar Galactica-skaperen Ron Moore (Deadline)

En dramaserie med Reese Witherspoon og Jennifer Aniston (Hollywood Reporter)

En serie basert på Isac Asimovs legendariske Foundation-serie (Deadline)

Sannsynligvis ikke det eneste

Får vi se nye Airpods om knappe to uker? Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Det har tidligere vært meldt at Apple også jobber med en egen nyhetstjeneste som gir tilgang til betalinnhold på tvers av medier – litt som en Netflix-variant for nyheter.

Invitasjonen gir ingen hint om en forestående lansering av denne, så vi får vente og se. Nyhetstjenesten har heller ikke vært uten kontrovers, siden det kom frem at Apple krevde å få beholde hele 50 prosent av omsetningen tjenesten ville generere.

Mars-lanseringen har tradisjonelt sett også vært hvor Apple har presentert nye iPad-er, og vi har i tillegg hørt rykter om nye AirPods i lang tid, så det er heller ikke usannsynlig at det vil komme noen form for ny maskinvare.