Apple-gründer: – Altfor mye hype rundt Tesla

Det meste Tesla-sjef Elon Musk skriver eller twitrer blir til nyheter rundt omkring, uansett om det har rot i virkeligheten eller ei.

En som har fått nok, er Apple-gründer Steve Wozniak, som mener det er altfor mye hype rundt Tesla og Musk. Spesielt mener han autopilot-funksjonen i selskapets biler er oversolgt, noe som gjør at folk stoler mer på funksjonen enn de burde.

– Tesla har overbevist folk om at de kommer til å ha biler som fullstendig kommer til å kjøre seg selv, og det er så langt fra sannheten at de har villedet oss, sier Wozniak til CNBC.

Steve Wozniak var med på å grunnlegge Apple. Nå langer han ut mot Tesla og lovnadene om autopilot. Foto: Josh Edelson/AFP/NTB scanpix

I oktober i fjor annonserte Musk at samtlige Tesla-biler ville bli produsert med all maskinvaren som er nødvendig for full selvkjøring.

Det inkluderer åtte kameraer, 12 ultrasoniske sensorer, radar og prosesseringskapasiteten som skal til for å kunne håndtere alle disse dataene.

Lover ingen dato lenger

Musk lovet etter hvert også å ha gjennomført en fullstendig autonom reise fra kyst til kyst i USA med en Tesla før utgangen av 2017, og senest denne uken svarte han en Twitter-følger som etterlyste muligheten til å sette seg i bilen og fortelle den hvor du skal med "den kommer ikke engang til å trenge å spørre deg mesteparten av tiden".

I en konferansesamtale etter kvartalsresultatene i august sa Musk imidlertid at det var godt mulig at turen med den selvkjørende bilen måtte utsettes, og at han kom til å ha "egg i trynet" på den fronten.

Teslas egne nettsider melder i skrivende stund om at den oppgraderte autopiloten fortsatt er på vei.

Tidligere varslet nettsidene at oppgraderingen skulle komme innen utgangen av 2016, men datoen er nå tatt vekk. Til Teslas forsvar skal det sies at både «Enhanced Autopilot» og full selvkjøring oppgis å være avhengig av både validering og regulatorisk godkjenning.

– Iblant er teslaer farlige på grunn av det de kaller «autopilot». Du begynner å tenke «Åh, det er enkelt, jeg kan lene meg over hit og ikke følge med i et par sekunder», og det er sekundet bilen flytter seg over linja. Det er enkelt å gjøre feil, spesielt i spesielle værforhold og liknende, sier Wozniak til CNBC.

Fakta: Tesla Autopilot Biler produsert mellom september 2014 og oktober 2016 ble levert med Teslas første generasjon autopilot, med teknologi levert av selskapet Mobileye. Denne brukte en kombinasjon av et kamera, radar og ultrasoniske sensorer Den første autopiloten hadde funksjoner som adaptiv cruisekontroll opptil 145 kilometer i timen, autostyring, halvautomatisk filskifte, autoparkering og "summon", altså at du kan kalle bilen til deg over korte avstander, for eksempel fra garasjen. Bilen skal også kunne nødbremse ved behov. Da Tesla lanserte den nye Autopilot-maskinvaren i oktober 2016, gjorde de det klart at det ville ta tid før versjon to nådde funksjonslikhet med versjon én. Versjon to av maskinvaren har åtte kameraer, radar med større rekkevidde, nye sonarer med større rekkevidde enn tidligere og langt større prosesseringskraft. Da Elon Musk lanserte versjon to, sa han at alle Tesla-biler nå hadde maskinvare som var kapabel til full selvkjøring på sikt.

Ingeniørene ble overrasket av sjefen

Apple-gründeren eier selv en Tesla.

– Om og om igjen oppstår det uvanlige situasjoner på veier overalt som alle mennesker – dumme eller smarte – kan forstå, mens Teslaen ikke klarer det. Kommer Tesla noen gang til å kunne gjenkjenne ting som røde lys og stoppskilt?

Tidligere i år meldte Wall Street Journal (krever abonnement) at Teslas egne ingeniører nærmest ble tatt på senga av egen sjef da Musk meldte at maskinvaren for selvkjørende Teslaer var på plass. Ifølge avisen følte de ikke at de hadde et produkt som var i stand til å kjøre selv på en sikker måte.

Også nettstedet The Verge har etterlyst at det skal skje noe med autopiloten. Under tittelen «Teslas Autopilot er ment å levere full selvkjøring, så hvorfor føles den fanget i fortiden?» peker nettstedet på at autopiloten ble oppdatert omtrent hver tredje uke i første halvdel av 2017, men siden har det vært minimalt med signifikante oppdateringer.

Den siste store programvareoppdateringen til Teslas biler foreløpig er versjon 8.1. Denne la til forbedret autostyring på motorveier og økte den maksimale hastigheten for førerassistanse til 150 kilometer i timen for biler med Enhanced Autopilot.

Bilene fikk i tillegg adaptiv cruisekontroll, automatisk nødbremsing, parallell autoparkering, deteksjon av blindsone og hastighetsassistanse, pluss summon-funksjonalitet, riktignok i betaversjon.

– Et enormt gap

Versjon 8.1 kom i mars i år. Ifølge Teslas egen autopilot-oversikt loves fortsatt følgende:

«Din Tesla vil tilpasse hastigheten etter trafikkforholdene, holde seg innenfor kjørefeltet, automatisk endre kjørefelt uten noen handling fra sjåføren, bytte fra en motorvei til en annen, kjøre ut fra motorveien når destinasjonen er nær, parkere på egen hånd når du er nær en parkeringsplass og kalles til og fra garasjen».

The Verge peker også på at Tesla allerede i år har oppgradert prosesseringsinnmaten ombord i bilene sine, noe som kan tyde på at Elon Musk ikke hadde alt sitt på det rene da han varslet at all maskinvaren var på plass i oktober i fjor.

– Autopilot 2.0 mangler fortsatt mye av funksjonaliteten fra den originale versjonen som lente seg mer på Mobileyes system. Og ut fra alt vi har sett, høres det ikke ut som om de har nådd frem til der Mobileye var for halvannet år siden, sier analytiker Sam Abuelsamid i konsulentselskapet Navigant til The Verge.

Tidligere i år tok også amerikanske Tesla-eiere ut et søksmål mot selskapet, med bakgrunn i at Tesla ikke hadde levert funksjonene de hadde lovet.

– Første versjon fungerer godt

Senior kommunikasjonsrådgiver (og Elbilforeningens biltester) Ståle Frydenlund kjører selv en Tesla Model S, riktignok med den første versjonen av Teslas autopilot.

Ståle Frydenlund. kommunikasjonsrådgiver og biltester i Norsk elbilforening, sier den første versjonen av autopiloten fungerer godt så lenge du er på godt oppmerket vei. Foto: Aksel Jermstad/elbil.no

– Den fungerer som fjell når veioppmerkingen er god og det er oversiktlige veiforhold. Samtidig har den opprinnelige versjonen svakheter når du kommer inn i mer kompliserte trafikkmiljøer, og det er jo det Autopilot 2.0 skal løse, sier Frydenlund.

Han sier han har registrert i sosiale medier at det tidvis uttrykkes skuffelse over tempoet i autopilot-utviklingen, i tillegg til at den kanskje ikke er så god som folk først fikk inntrykk av.

– Tror du Tesla klarer å levere på det de har lovet?

– Det regner jeg med, ut fra at de har levert på det aller meste de har sagt tidligere. Utfordringen er at det tar mer tid enn selskapet – og selvfølgelig også de som har kjøpt bilene med denne maskinvaren – skulle ønske.

– Det er ingen andre som er i nærheten av den innovasjonstakten Tesla viser, men innimellom er utfordringene litt større enn antatt. Det er jo et gigantisk prosjekt å gjøre bilene helt autonome, og det holder jo dessuten ikke at ett merke har dette. Man må ha et stort utvalg av biler som kan kommunisere, sier Frydenlund.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge innrømmer at Autopilot-utviklingen har tatt lenger tid enn først antatt, og takker kundene for tålmodigheten. Foto: Henrik Skolt/NTB scanpix

– Stort antall variabler

Tesla Norges kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland sier deres tilnærming alltid har vært å jobbe med kontinuerlig forbedring gjennom programvareoppdateringer til bilene.

– Til kundene som valgte å kjøpe pakkene Enhanced Autopilot og Full Self-Driving, har vi jobbet hardt med å utvikle nye funksjoner, og gjort store fremskritt. Det er et stort antall variabler med i bildet når teknologi som er den første av sitt slag skal valideres. Dette kan påvirke tidslinjene betydelig.

Han innrømmer at det har tatt lengre tid enn ventet å rulle ut alle funksjonene i den nye autopiloten, men mener produktet allerede har gitt «vesentlig assistanse» til førerne, og peker på at plattformen i år har blitt bygget om for å muliggjøre bedre datainnhenting, kartlegging og flåtelæring.

– Dette er endringer som vi venter at vil gi enda raskere forbedringer til kundene våre over tid. Ettersom sikkerhet er kjernen i alt vi gjør og alle beslutninger vi fatter, vil vi rulle ut avanserte nye funksjoner så snart de er validerte, og vi er takknemlige for alles tålmodighet, sier Roland til Tek.no.