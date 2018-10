Apple fikser både ladefeil og dårlig dekning med ny oppdatering

Apple har akkurat sluppet en hasteoppdatering av operativsystemet iOS 12 for å fikse en håndfull feil.

Etter at iPhone Xs ble lansert har brukere klaget på mobilen ikke ladet før du vekket skjermen og at Wi-Fi-dekningen ikke var så god som den burde ha vært.

Både lade- og dekningsfeilen skal være fikset i iOS 12.0.1, som nå er tilgjengelig for nedlasting.

Valgte automatisk et tregere nett

Dekningsproblemet som flere brukere klagde på skal skyldes at iPhone Xs automatisk koblet til et tregere nett enn den burde. Mobilen koblet nemlig automatisk til 2,4 GHz-båndet til rutere fremfor det raskere 5 GHz-båndet, og det skal ha vært nok til at flere brukere fikk betydelig dårligere nedlastingshastigheter.

Det er i hvert fall Apples offisielle svar på hva som var problemet. Vi har dog sett i våre rutertester at selv på 2,4 GHz-båndet kan du få hastigheter på over hundre mbit/s, selv på relativt billigere rutere.

Derfor er vi spente på om Apples oppdatering faktisk fikser problemet brukere klagde på, eller om det er flere feil som gjenstår.

Oppdateringen fikser også en håndfull andre småfeil

Fikser en feil som gjorde at iPhone Xs-enheter ikke ladet umiddelbart når en Lightning-kablet ble koblet til

Løser et problem som gjorde at iPhone Xs-enheter koblet til 2,4 GHz i stedet for 5 GHz

Gjenoppretter den opprinnelige plasseringen av ".? 123"-tastene på iPad-tastaturet

Fikser en feil hvor undertekster ikke vises i noen videoapper

Fikset en feil som gjorde at Bluetooth ble utilgjengelig noen ganger

Som vanlig finner du oppdateringen under Innstillinger -> Generelt -> Programvareoppdatering på iPhonen din.