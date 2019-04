Apple fikk kritikk for å fjerne «Skjermtid»-apper fra App Store. Nå forsvarer de seg

Apple har fjernet 11 av de 17 mest populære appene for å regulere telefonbruken i App Store, meldte New York Times lørdag.

Det har skjedd etter at Apple lanserte sin egen iOS-funksjon som i praksis gjør mye av det samme, kalt Skjermtid.

Noen utviklere skal ha fått beskjed om å fjerne funksjoner i appene sine, mens andre bare ble kuttet fra App Store uten noen særlig forklaring, ifølge New York Times. Den korte begrunnelsen skal ha vært at de var i strid med retningslinjene, blant annet om at én iPhone ikke skal kunne kontrollere en annen.

Klaget inn

Flere app-utviklere, som Kidslox og Qustodio, har klaget til EUs konkurranseorgan, mens sikkerhetsgiganten Kaspersky foreløpig har klaget inn Apple i Russland, og vurderer en liknende klage i EU.

Suren Ramasubbu, sjefen i Mobicip, som tilbød en app som lot foreldre regulere barnas mobilbruk, sier til New York Times at de fikk beskjed fra Apple om at de måtte endre appen sin, eller så vil den bli fjernet fra App Store etter 30 dager.

Tross gjentatte forespørsler fikk han aldri noen utvidet begrunnelse, og appen endte opp med å bli fjernet.

– Ingen grunn, ingen detaljer. Plutselig har vi ingen business lenger, sier han.

Apple: – Ga utviklerne altfor stor tilgang

Apple svarte først til New York Times at de «behandler alle apper likt», inkludert apper som konkurrerer med deres egne tjenester.

I etterkant av New York Times-artikkelen kom Apple med en lang uttalelse om appene som var blitt fjernet. Foto: Skjermdump

Etter at saken skapte en viss debatt, kom selskapet imidlertid på banen med en utvidet uttalelse. Der peker de på at grunnen til at appene ble fjernet, var at de utgjorde en risiko for brukernes personvern og sikkerhet.

Hovedgrunnen var disse appenes bruk av såkalt «MDM» - mobile device management. Denne teknologien brukes vanligvis av selskaper som ønsker å ha kontroll over sine ansattes mobiltelefoner. Telenor tilbyr for eksempel en MDM-løsning til bedriftskunder.

I en epost til en Macrumors-leser sier også Apples markedssjef Phil Schiller at New York Times ikke tok med hele deres opprinnelige uttalelse.

– MDM-teknologien er ikke ment for å la en utvikler ha tilgang til og kontroll over brukernes data og enheter, men appene vi har fjernet fra butikken gjorde akkurat det. Ingen andre enn deg bør ha ubegrenset tilgang til å styre ditt barns enhet, vite hvor de er, app-bruken deres, kontrollere epostkontoene, nettsurfingen, kameraet, nettverkstilgangen og til og med fjernslette enhetene deres.

– I tillegg har forskning vist at det er en risiko for at MDM-profiler kan brukes som en teknologi for hackerangrep ved å hjelpe dem med å installere apper med ondsinnede hensikter, skriver Schiller.