Apple bekrefter: Lansering 12. september

I dag dukket invitasjonen vi har ventet på endelig opp. Apple har sendt ut invitasjon til sin neste store lansering, og datoen er satt til den 12. september.

Lanseringen vil skje ved Apples splitter nye hovedkvarter, nærmere bestemt i Steve Jobs Theater. Ettersom bygget er helt nytt vil dette være det første arrangementet som blir holdt i bygget.

Dette tror vi kommer

Ryktene har vært mange, men det er ventet å komme tre forskjellige iPhone-modeller: iPhone 8, iPhone 7S og iPhone 7S Plus. To de sistnevnte skal angivelig beholde mange av de samme designtrekkene som dagens iPhone 7-modeller har, mens iPhone 8 vil ha et drastisk nytt design.

I tillegg vil ryktebørsen ha det til at Apple vil slippe en oppgradert versjon av Apple TV, som nå vil støtte 4K og HDR. Dette virker svært sannsynlig, da Apples konkurrenter for lengst har hatt støtte for høyoppløst innhold.

Ny programvare til alle Apple-enheter vil nok også rulles ut kort tid etter lanseringen. For iPhone og iPads er det iOS 11 som gjelder, mens Apple TV, Apple Watch og Macer også vil få en programvareoverhaling.

Vi vil være på plass i Cupertino den 12. september, og du kan følge lanseringen direkte i vårt splitter nye direktestudio. Vel møtt!