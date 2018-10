Apple bekrefter fotofeil i nye iPhoner

Apple har fått kritikk etter at de slapp sine to nye toppmodeller iPhone Xs og iPhone Xs Max, for noe internett har døpt «Beautygate». Kritikere har sagt at frontkameraene på de nye mobilene har tatt bilder som har jevnet ut hud på selvportrett, uten at man har kunnet skru det av. Dette er funksjonalitet som vanligvis er forbeholdt «beauty»-moduser, som man finner i blant annet Huawei-mobiler.

Til nettstedet The Verge har Apple bekreftet problemet, og sier det vil være rettet opp i iOS 12.1 – altså neste store oppgradering av iOS 12.

En feil, ikke en funksjon

Årsaken til at bilder tatt med iPhone Xs og iPhone Xs Max skal ha fått det som har sett ut som et skjønnhetsfilter over seg, er fordi programvaren i mobilen ikke har fungert helt som tiltenkt.

De nye mobilene benytter seg av en funksjon Apple har døpt Smart HDR, som kun kan skrus av ganske dypt i kamerainnstillingene på mobilen.

Med Smart HDR vil kameraet alltid ta flere bilder av motivet du peker på i flere forskjellige eksponeringer. Kameraet bruker deretter informasjon fra samtlige varianter av bildet for å slå det sammen til ett enkelt bilde som er det du sitter igjen med.

«Beautygate»-feilen grunner i at Smart HDR-funksjonen valgte feil «grunnbilde». I stedet for å bruke bildet tatt med kortest lukkertid, som har flest skarpe detaljer, bruker de nye iPhonene et bilde med lenger lukkertid, som fører til at de minste detaljene blir litt uskarpe.

Ettersom frontkameraet heller ikke har optisk bildestabilisering slik bakkameraene har, i tillegg til mindre sensorer, har problemet vært mer synlig på bilder tatt med frontkameraet.

Fikses i iOS 12.1

Feilen skal fikses i iOS 12.1, hvor kameraene vil plukke det skarpeste «grunnbildet» når den tar HDR-bilder. Altså slik den skulle ha gjort fra starten av.

iOS 12.1 er i åpen beta nå, og vil trolig slippes snart.

Det var ikke lenge siden Apple sendte ut en hasteoppdatering av iOS 12 for å fikse en annen iPhone Xs-feil.