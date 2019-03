Apple beklager stadige tastaturproblemer

Apples beryktede «butterfly»-tastatur har nå i flere år vært kjent for taster som ikke fungerer – eller fungerer så bra at det setter inn to like bokstaver eller tegn.

Det hele begynte i 2015, da Apple slapp sin nye MacBook. I fjor sommer innrømmet Apple tastaturproblemene, og slapp omtrent samtidig tredje generasjon butterfly-tastaturer med silikonmembran. Det hjalp litt, mente nettstedet Ifixit.

Men som blant annet The Wall Street Journal har erfart, er det ikke perfekt. Der finner vi nå en lang og fornøyelig artikkel skrevet uten bokstavene E og R, ettersom dette er bokstaver som ikke fungerer på journalistens MacBook Air.

I den anledning har avisen også klart å få fatt i en talsperson og unnskyldning fra Apple.

– Vi er klar over at et lite antall brukere har problemer med sitt tredjegenerasjons butterfly-tastatur, og det beklager vi, uttalte vedkommende.

Talspersonen la deretter til at brorparten av brukerne var fornøyde med det nye tastaturet, og at folk med problemer kunne ta kontakt med Apples kundebehandlere.

Støv og partikler

Apple MacBook med det beryktede butterfly-tastaturet. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Da vi testet nye MacBook i 2015, var vi ikke spesielt imponerte.

– Vi synes ikke at de tynne tastene er så behagelige å skrive med. Tastene er svært kontante, stabile og veldig raske, men vandringen deres er nesten helt borte og nedslaget blir ofte litt for hardt, mente kollega Anders.

Likevel var det ikke følelsen tastaturene ga som skulle vise seg å bli problemet. Snarere var det slik at støv og fremmedpartikler kunne ramle inn mellom sprekkene og forstyrre den følsomme og sommerfulglignende mekanismen som har gitt tastaturet sitt kallenavn.

Dette kunne resultere i problemer med tegn som gjentok seg eller ganske enkelt ikke dukket opp. Andre ganger kunne tastene føles «klebelige» og ikke respondere konsekvent.

Dekkes av både Apple og reklamasjonsretten

Etter at Apple i fjor sommer innrømmet Apple tastaturproblemene, startet de også et garantiprogram for å fikse datamaskiner utstyrt med problematiske butterfly-tastaturer. Denne garantien gjelder fire år fra kjøpetidspunktet.

For norske kunder spiller det dog mindre rolle, da dette er noe som uansett dekkes av norsk reklamasjonsrett.

Hvis du er rammet av en tastaturfeil vil altså Apple fikse dette gratis, enten hos sine egne verksteder eller via et autorisert Apple-verksted.

(Kilde: Digital Trends)