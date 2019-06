Apple avslører iOS 13 – endelig har den mørkemodus

Mandag kveld under utviklerkonferansen WWDC kunne Apple-sjefen Tim Cook og programvaresjefen Craig Federighi avsløre selskapets kommende oppdatering av mobiloperativsystemet iOS.

Det nye navnet er naturligvis iOS 13, og Apple kaller det selv den største oppdateringen av iOS de noen gang har gjort.

Raskere opplåsning

Det kommer en rekke hastighetsoppdateringer i iOS 13 som de fleste vil kunne sette pris på. Ansiktsopplåsning blir 30 prosent raskere, og apper skal åpnes opp dobbelt så raskt, sammenlignet med iOS 12. Apper blir 60 prosent mindre.

Endelig nattmodus

Akkurat som ryktebørsen spådde er en av de største nyhetene ved iOS 13 at det blir støtte for nattmodus. Funksjonen har vært populær blant utviklere i mange år, men nå har den blitt trendy også i programvare og dingser for oss vanlige brukere. Det er snakk om noe så enkelt som mørke farger i menyene, som gjør tingene mer tilpasset bruk i mørket.

De introduserer også et nytt, svart tastatur, som også har sveipemuligheter, akkurat slik vi kjenner fra tredjepartstastaturer som SwiftKey.

Det er ikke utenkelig at dette vil gi bedre batteritid for mobilene utstyrt med OLED-skjermer. Nærmere best iPhone X, iPhone Xs og iPhone Xs Max. Den nesten identiske iPhone Xr vil ikke få bedre batteritid, ettersom den har en LCD-skjerm.

Nye apper - total overhaling av «Påminnelser»-appen

Apper som Safari, Mail og Notes får naturligvis støtte for Dark Mode og får et par nye hendige funksjoner, men det er «Påminnelser»-appen som har fått mest fokus av Apple denne gangen.

Den har overhalt helt fra bunnen av, med nytt design, ny struktur og en rekke smarte koblinger til de andre appene på mobilen.

Du skal bare trenge å begynne å skrive noe du vil ha en påminnelse om, og appen skal skjønne hva du er ute etter. Skriver du et navn vil den koble dette mot kontaktboka di, skriver du et sted vil den tagge stedet automatisk i et kart, og en dato vil plassere den riktig i kalenderen.

Apple Maps blir ny

Apple Maps skal få en etterlengtet overhaling, og i USA vil kartet bli helt nytt i løpet av 2019. Utvalgte andre land skal også få nye kart, men de sa ingenting mer om hvilke land dette er.

De viste også en langt smidigere variant av Google Street View, hvor man kunne "skli" bortover gatene. Dette så virkelig lekkert ut.

Mer kontroll på sporing

Apple har lenge fokusert på personvern og hva slags data som lagres om deg. Dette øker de fokuset på iOS 13, og legger nå til et ekstra lag sikkerhet når en app ber om å spore posisjonen din. Nå har du et ytterligere valg som sier "ja, du kan spore meg, men bare én gang".

Apple skal også blokkere slike apper fra å spore hvor du er via ting som WiFi og Bluetooth.

Apple er visst også lei av "logg inn med Google" og "logg inn med Facebook", så nå lager de en egen "logg inn med Apple". Da kan du bruke ansiktsopplåsning, og ingen personlig data blir delt der du logger inn. Dette er i sterk kontrast til Facebook og Google som deler data der du logger inn. De bruker blant annet tilfeldig genererte e-post-adresser per app som lages i bakgrunnen, som kan videresende til din vanlige e-post-konto hvis du vil. Disse kan du fjerne når som helst, og sikrer at du ikke blir sporet av tjenesten du logger inn på.

Personlige meldinger

Apple har nok hatt problemer å gjøre «Memojier» virkelig populære etter at de ble introdusert i fjor med iOS 12. Nå øker de fokuset på de personlige trynene med enda flere valgmuligheter for å tilpasse utseendet på din memoji. De lar deg også knytte din memoji til telefonnummeret ditt, så det dukker opp i meldinger du sender til venner i stedet for telefonnummeret ditt.

Saken oppdateres