AOC og Porsche har designet en skjermfot vi virkelig har sansen for

Den taiwanske skjermprodusenten AOC har lansert mange skjermmodeller de siste månedene, og i april meldte vi om et et par nye modeller utviklet i samarbeid med Porsche Design som er ment å appellere spesielt til de stilbevisste. De to nye modellene, PDS241 og PDS271, har nå fått priser.

24-tommeren PDS241 er lagt ut i norske nettbutikker med en pris på rundt 1900 kroner, mens storebroren PDS271 på 27 tommer er lagt ut med en pris på cirka 2900 kroner.

AOC PDS241. Foto: AOC

Skjuler kablene

Prismessig er skjermene altså ganske overkommelige, men så har skjermene også kun vanlig, full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler. Modellene har videre IPS-panel med responstid på 5 ms og lysstyrke på 250 nits.

Når det gjelder fargegjengivelse dekker skjermene 100 prosent av sRGB-skalaen og 90 prosent av NTSC-skalaen, og modellene har også teknologi for reduksjon av blått lys og flimring som skal gjøre dem behagelige å bruke over lengre tidsperioder.

Ellers er det altså designet som står i fokus med de nye skjermene fra AOC, med assistanse fra designselskapet Studio F. A. Porsche, som eies av den kjente bilprodusenten Porsche.

Dette har resultert i et par minimalistiske skjermer med svært slanke rammer og en tynn livvidde på bare 5,2 millimeter. Skjermene er ikke minst utstyrt med en stilfull, asymmetrisk fot som skjuler kablene for et rent og pent ytre.

