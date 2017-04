AOC har fått hjelp av Porsche til å lage noen skikkelig lekre skjermer

Den taiwanske skjermprodusenten AOC har hatt et aldri så lite lanseringsras den siste tiden, og i en pressemelding har selskapet nå avduket ytterligere to modeller. Denne gangen er det design som står i høysetet, for de nye modellene er utviklet i samarbeid med designselskapet Porsche.

AOC PDS241. Foto: AOC

Skjermene bærer modellbetegnelsene PDS241 og PDS271, og er på henholdsvis 24 og 27 tommer. Rent spesifikasjonsmessig er det ingenting spesielt med skjermene, men meningen er altså derimot å appellere til de estetisk bevisste.

Derfor har Porsche vært med på laget denne gangen, eller nærmere bestemt designselskapet Studio F. A. Porsche, som eies av den kjente bilprodusenten Porsche.

AOC PDS241. Foto: AOC

Minimalistiske

Skjermene beskrives som minimalistiske og svært tynne, med en livvidde på kun 5,2 millimeter. De er tilnærmet rammeløse på tre av sidene, og har også en stilfull, asymmetrisk fot som rommer kablene for et mest mulig ryddig ytre.

Av øvrige, tekniske spesifikasjoner har begge modellene vanlig, full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler, AH-IPS-paneler og innsynsvinkel på 178 grader. Når det gjelder fargegjengivelse dekker skjermene 100 prosent av sRGB-skalaen og 90 prosent av NTSC-skalaen.

Modellene har også teknologi for reduksjon av blått lys og flimring, som skal gjøre skjermene behagelige å bruke over lengre tid. AOCs nye designskjermer blir tilgjengelig i juni i år, og de veiledende, norske prisene ligger på 2039 kroner og 2779 for henholdsvis 24- og 27-tommeren.

AOC lanserte også nylig sin første 4K-skjerm for spillere »