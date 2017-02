AOC frir til spillerne med to nye «rammeløse» skjermer

Det er kun en måned siden at AOC kunngjorde en ny spillskjerm i sin kjente Agon-serie, da av den ultrabrede og digre sorten. I en fersk pressemelding har AOC nå tilkjennegitt to nye Agon-modeller av den litt mer «normale» varianten.

De to nye modellene heter AG322QCX og AG272FCX og kommer i størrelsene 31,5 og 27 tommer. Begge modellene er kurvet, men har i motsetning til overnevnte modell det konvensjonelle 16:9-formatet.

AOC Agon AG322QCX. Foto: AOC

Adaptive Sync-utstyrte og raske

Den største skjermen skilter med en oppløsning på 2560 x 1440 piksler, egentlig en nødvendighet på en skjerm med denne størrelsen, mens lillebroren nøyer seg med full HD på 1920 x 1080 piksler.

Det som skal gjøre skjermene attraktive for spillere er at de kommer med en høyst brukbar bildeoppdateringsfrekvens på 144 Hz og at de også skilter med Adaptive Sync-løsningen, som er kompatibel med den mer kjente FreeSync-teknologien, for å hindre riving i bildene.

AOC Agon AG322QCX. Foto: AOC

Håndtak og «rammeløst» design

Skjermene har også håndtak på baksiden, som skal gjøre det enklere å drasse dem med seg rundt om du for eksempel deltar på spillturneringer, og en holder for hodesett er også på plass. Dessuten finnes det justérbart LED-lys på bak- og undersiden, om du synes denslags er kult.

Panelene er av typen VA med en responstid på 4 millisekunder og kontrastforhold på 2000:1. Ellers skryter AOC av designet, som de kaller «minimalistisk» med referanse til det faktum at skjermene er tilnærmet rammeløse på tre av sidene.

AG322QCX og AG272FCX skal bli tilgjengelige i mai, og de veiledende, norske prisene ligger på henholdsvis 5559 kroner og 4169 kroner.

