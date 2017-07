Android-skapernes heftige mobil kommer trolig snart til Europa

Etter en del rykter tidligere i år fulgt av et teaserbilde ble Android-skaperen Andy Rubins egen mobiltelefon Essential Phone omsider offisielt kunngjort i slutten av mai. På det tidspunktet ble ingen informasjon om europeisk lansering avslørt, men nå har vi fått interessante opplysninger fra alternativt hold.

Som nettstedet AndroidHeadlines melder har kilder nemlig bekreftet overfor avisen Financial Times (krever abonnement) at Essential Phone skal slippes i Europa og Japan. Verken pris eller et mer spesifikt slipptidspunkt foreligger.

Essential skal allerede være i dialog med mobiloperatører i Storbritannia om å lansere mobilen på det britiske markedet, så det kan se ut til at det er der mobilen først vil dukke opp i butikkhyllene.

Essential Phone er spekket med godsaker. Foto: Essential

Kraftplugg

Essential Phone er, som de første ryktene indikerte, en mobil som tilhører det øvre segmentet og som skal konkurrere med modeller som iPhone og Googles Pixel-telefoner. Spesifikasjonsmessig er den med andre ord svært velutstyrt.

Under panseret finner vi blant annet en potent Snapdragon 835-brikke, 4 GB minne og 12 8 GB lagringsplass. Den har en LTPS LCD-skjerm med en størrelse på 5,71 tommer og en utradisjonell oppløsning på 2560 x 1312 piksler. Ellers er mobilen utstyrt med en dobbel kameraløsning som skal fange inn mye mer lys enn et «tradisjonelt» kamera, fingeravtrykkleser og hurtiglading.

Essential Phone er også en hardfør mobil som skilter med både Gorilla Glass 5 på fremsiden, en fryktelig hard keramisk bakside og – ikke minst – en ramme og kropp i intet mindre enn titan.

Veiledende, amerikansk pris er 699 dollar, cirka 5700 kroner, men hva den ender opp å koste på våre breddegrader er altså uvisst.

